A Décines-Charpieu, le 2 novembre 2021 – 18h

Chiffre d'affaires à fin septembre 2021 de 120,5 M€

Prises de commandes à fin septembre : + 26%

En Millions d'euros T3 2021* T3 2020* 9 mois 2021* 9 mois 2020* Variation % Maisons Individuelles 18,6 24,0 72,7 75,3 - 3% Promotion & Lotissements 6,0 10,1 26,7 26,6 0% Système constructif industriel 5,6 7,2 21,1 20,1 5% TOTAL 30,2 41,3 120,5 122,0 - 1% * Chiffres non audités

AST Groupe enregistre sur le 3ème trimestre un chiffre d'affaires de 30,2 M€ pénalisé par les problématiques d'approvisionnement de matières 1ères qui ont fortement ralenti les chantiers sur la période. Cependant, la bonne performance d'AST Groupe sur le 1er semestre 2021 (+ 12%) permet au chiffre d'affaires à fin septembre de s'élever à 120,5 M€.

L'activité Maisons Individuelles, plus particulièrement marquée par ces problématiques d'approvisionnement, voit son chiffre d'affaires s'établir à 18,6 M€ sur le 3ème trimestre portant le CA sur 9 mois à près de 73 M€ (- 3%). Ces chantiers décalés devraient progressivement se retrouver dans le chiffre d'affaires des prochains mois. De même, la division Mode constructif industriel pâtit en partie de cette pénurie et voit son chiffre d'affaires trimestriel s'inscrire à 5,6 M€ pour s'élever à 21,1 M€ sur 9 mois (+ 5%).

Augmentation des prises de commandes de 26%

AST Groupe conserve une bonne dynamique commerciale sur le 3ème trimestre qui lui permet d'enregistrer une progression de 26% de ses prises de commandes à fin septembre 2021 avec 1 874 unités vendues dont 1 803 en Maisons Individuelles (yc concessionnaires). Dans un marché de la maison individuelle qui demeure porteur, la recherche d'espace et la volonté d'avoir un jardin devraient continuer à alimenter les ventes du Groupe. Par ailleurs, les nouvelles contraintes environnementales devraient également favoriser les ventes de maisons à ossature bois Natilia et accompagner la montée en puissance de l'usine POBI.

Porté par l'augmentation du carnet de commandes et les décalages de chantiers, le chiffre d'affaires d'AST Groupe devrait s'inscrire en nette hausse en 2022. Par ailleurs, l'amélioration continue des process du Groupe porte le taux de satisfaction clients à plus de 82% qui combiné à l'augmentation des prix de vente réalisée au cours de l'année, devraient également permettre à AST Groupe d'améliorer sa marge opérationnelle sur l'exercice 2022.

Dans un marché de l'immobilier toujours porteur, bien que perturbé par l'allongement des délais de chantiers, AST Groupe bénéficie d'un carnet de commandes bien orienté, d'une offre diversifiée et industrialisée qui lui permettent de confirmer son ambition CAP 300 d'un chiffre d'affaires de 300 M€ pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

