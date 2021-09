21/09/2021 - 08:00

A Décines-Charpieu, le 21 septembre 2021 – 8h

Amélioration continue des résultats

sur le 1er semestre 2021

Résultat opérationnel de 2,6 M€ en croissance de 29%

Résultat net de 1,7 M€ en progression de 40%

Trésorerie solide de 42,7 M€

Ambition CAP 300 confirmée

En milliers d'euros S1 2021 S1 2020 S1 2019 Variation

S1 2020 /

S1 2021 Chiffre d'affaires 90 332 80 706 107 632 + 12% EBITDA* 4 612 4 054 3 285 + 14% % de CA 5,1% 5,0% 3,1% Résultat opérationnel 2 596 2 010 1 475 + 29% % du CA 2,9% 2,5% 1,4 % Résultat Net

% du CA 1 672

1,9% 1 192

1,5 % 749

0,7 % + 40%

* EBITDA : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements.

Le Conseil d'Administration d'AST Groupe, réuni le 20 septembre 2021, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2021. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission .

Poursuite du redressement des résultats

AST Groupe confirme son retour à la croissance en enregistrant un chiffre d'affaires de 90,3 M€ sur le 1er semestre 2021, en hausse de 12% par rapport à la même période l'an passé.

Cette croissance s'accompagne d'une nouvelle amélioration de l'ensemble des résultats portée par la très bonne performance de la division Mode Constructif Industriel qui regroupe les activités de maisons à ossatures bois et modulaires du Groupe.

L'EBITDA* s'inscrit à 4,6 M€ en amélioration de 14% par rapport au S1 2020 (+ 40% par rapport au S1 2019) et ce, en dépit de la hausse des matières premières (bois, acier, aluminium…) constatée depuis le début de l'année et de l'augmentation des charges de personnel (+ 2,4 M€) liée à la forte croissance des ventes ainsi qu'à l'absence d'aides gouvernementales sur le semestre. Ces éléments devraient pleinement peser sur les marges du Groupe sur le 2nd semestre. Le Résultat opérationnel progresse pour sa part de 29% (76% par rapport S1 2019) pour s'inscrire à 2,6 M€ (2,9% du CA). De même, le Résultat net s'apprécie de 40% et s'élève à 1,7 M€ (1,9% du CA) contre 1,2 M€ au S1 2020 (1,5% du CA).

Sur la période, AST Groupe a procédé au remboursement intégral de son PGE (10 M€) et conserve une trésorerie disponible très solide de 42,7 M€ à fin juin. Ainsi, l'endettement net (1) s'établit à - 12,3 M€ et fait ressortir un gearing(2) négatif de - 32% au 30 juin 2021.

Porté par la bonne dynamique commerciale du 1er semestre, le carnet de commandes du Groupe progresse de 15% pour s'établir à 254,8 M€ dont 214,5 M€ en Maisons Individuelles (+23,3%), 21,7 M€ pour sa division industrielle (+8,5%) et 18,6 M€ pour l'activité Promotion et Lotissement qui a enregistré 210 signatures de compromis sur le 1er semestre 2021, représentant un chiffre d'affaires potentiel de 36 M€.

Ambition 2025 confirmée

Dans un marché immobilier toujours porteur où le désir de maison individuelle et d'espace n'a jamais été aussi fort, renforcé par les confinements successifs, AST Groupe va poursuivre sa stratégie commerciale offensive et capitaliser sur son offre diversifiée afin de relever les nouveaux défis du marché (RE2020, hausse des matières 1ère,…).

En effet, les constructeurs font face à une pénurie de matériaux et une hausse de prix sans précédent depuis le début de l'année. Dans cet environnement haussier, AST Groupe va bénéficier de son statut d'acteur national, structuré et surtout de sa force de négociation via sa centrale d'achats. Dès l'origine, AST Groupe a fait le choix de dissocier l'achat et la pose des matériaux de ses chantiers afin de bénéficier d'un effet volume et d'optimiser son prix de revient. Cette force devrait lui permettre de limiter pour partie la hausse subie par ses fournisseurs.

Autre enjeu majeur pour les constructeurs, l'application dès le 1er janvier 2022 de la RE2020 visant à lutter contre le réchauffement climatique en réduisant l'impact environnemental des bâtiments. Pour ce faire, cette réglementation se décline en 3 objectifs : diminuer progressivement les émissions de carbone via l'utilisation de matériaux sains/biosourcés, améliorer le confort d'été afin de s'adapter au réchauffement climatique et réduire de 30 % la consommation d'énergie des bâtiments. Cette nouvelle réglementation, qui entraînera mécaniquement une hausse des coûts de construction et sera compliquée à mettre en œuvre pour les acteurs non structurés, devrait contribuer à l'accélération de la concentration du secteur et créer de nouvelles opportunités.

Face à ces nouvelles contraintes environnementales, l'offre industrielle d'AST Groupe représente un véritable atout stratégique sur lequel le Groupe va pouvoir capitaliser au travers de ses marques Natilia, ses maisons environnementales, Natibox, son studio de jardin et M Design son concept d'habitat modulaire. Anticipant la montée en puissance inéluctable de la demande pour ces produits, AST Groupe s'est doté d'un nouvel outil de production de 3 800 m2 entièrement dédié à son offre modulaire et jouxtant l'usine actuelle. Acteur de référence et reconnu dans le domaine de la construction à ossature bois, AST Groupe dispose des meilleurs atouts pour répondre à ces nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux.

Fort d'un mix d'activités solide, AST Groupe réaffirme son ambition CAP 300 d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

(1) Emprunts et dettes financières + Obligations locatives - Trésorerie et équivalents de trésorerie

(2) Endettement net / Fonds propres

Retrouvez AST Groupe au Forum Lyon Pôle Bourse du 29 septembre 2021

La présentation des résultats annuels se tiendra ce jour à 11h30 par visioconférence et sera disponible et téléchargeable sur le site du Groupe avant la réunion :

https://www.ast-groupe.fr/documents/presentations-financieres

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 27 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 – 2 novembre 2021 après clôture

ANNEXES

COMPTE DE RESULTAT (en K€) 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 90 332 80 706 Produits des activités ordinaires 90 332 80 706 Achats consommés -59 702 -54 751 Charges externes -8 336 -6 775 Impôts et taxes -1 094 -944 Charges de personnel -15 867 -13 558 Dotations nettes aux amort. et pertes de valeur -2 016 -2 044 Dotations nettes aux provisions et pertes de valeur -21 82 Autres produits et charges opérationnels courants -700 -706 Résultat opérationnel 2 596 2 010 Coût de l'endettement financier net -162 -182 Autres produits et charges financiers 124 155 Résultat financier -38 -27 Charges d'impôt sur le résultat -895 -788 Quote part dans les résultats des sociétés associées 9 -3 RESULTAT NET 1 672 1 192 Part des minoritaires dans le résultat -11 8 RESULTAT NET PART DU GROUPE 1 682 1 184 Résultat net par action 0,13 0,09 Résultat net dilué par action 0,13 0,09

COMPTE DE RESULTAT (en K€) 30/06/2021 30/06/2020 RESULTAT NET 1 672 1 192 Quote part dans les résultats des sociétés associées 9 -3 Charges d'impôt sur le résultat -895 -788 Résultat financier -38 -27 Résultat opérationnel 2 596 2 010 Dotations nettes aux amort. et pertes de valeur -2 016 -2 044 EBITDA 4 612 4 054

ACTIF (en K€) 30/06/2021 31/12/2020 Goodwill 24 621 24 621 Droits d'utilisation des actifs loués 7 174 8 177 Autres Immobilisations incorporelles 710 697 Immobilisations corporelles 10 696 10 079 Titres mis en équivalence 95 94 Autres actifs financiers non courants 363 363 Actifs d'impôts différés 3 391 3 631 Actifs non courants 47 050 47 662 Stocks et en-cours 10 278 13 291 Créances clients 22 258 20 719 Autres actifs courants 10 513 10 648 Actifs d'impôt courant 962 266 Trésorerie et équivalents de trésorerie 42 718 57 229 Actifs courants 86 730 102 151 TOTAL DE L'ACTIF 133 780 149 813

PASSIF (en K€) 30/06/2021 31/12/2020 Capital social 4 645 4 645 Primes d'émission, fusion 1 525 1 525 Réserves consolidées 31 252 29 054 Résultat de l'exercice 1 682 5 443 Capitaux Propres - Part du Groupe 39 104 40 667 Intérêts minoritaires -9 2 Total Capitaux Propres 39 094 40 669 Provisions pour risques et charges - part à long terme 7 718 7 641 Emprunts et Dettes financières non courants 13 733 13 031 Obligations locatives non courantes 5 473 6 346 Passifs d'impôts différés 130 123 Passifs non courants 27 054 27 141 Provisions pour risques et charges - part à court terme 2 669 2 699 Emprunts et Dettes financières courants 9 388 22 733 Obligations locatives courantes 1 805 1 936 Dettes fournisseurs et autres dettes 53 770 54 072 Passifs d'impôt courant 562 Passifs courants 67 631 82 004 TOTAL DU PASSIF 133 780 149 813