09/09/2021 - 17:45

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 9 septembre 2021 – 17h45

AST Groupe obtient la certification MSI 20000

pour la qualité de sa gestion financière

AST Groupe annonce avoir obtenu la certification MSI 20000 délivrée par DEKRA, leader européen de l'Audit et de la Certification. Nouveau standard mondial, la certification MSI 20000 est une norme internationale qui mesure la solidité et la performance financière d'une entreprise selon son secteur d'activité.

Cette certification atteste, à travers un scoring global, de la qualité de la gestion financière, de la bonne gouvernance de l'entreprise et traduit un engagement fort quant à l'intégration d'un ensemble d'exigences sectorielles. Reconnu universellement comme un outil fiable, basé sur un diagnostic de conformité, le référentiel se présente comme un repère, mis à la disposition des acteurs économiques et financiers. Il constitue ainsi un outil de valorisation pour son bénéficiaire en lui conférant notamment un avantage concurrentiel sur le marché.

AST Groupe a ainsi été certifié MSI 20000 suite à un grand audit complet et approfondi portant sur les 5 derniers exercices. Ce dernier a mis en exergue une conformité portée par une excellente gestion des vecteurs de solidité tels que la gestion des liquidités, des actifs et une très bonne maîtrise des risques du Groupe. Ces atouts ont d'ailleurs permis à AST Groupe d'afficher une nette amélioration de sa performance financière en 2020. A noter aussi que le Groupe était conforme aux standards exigés par la norme MSI 20000 sur l'ensemble de la période d'analyse.

« La bonne gestion financière et le suivi de nos indicateurs financiers sont des points essentiels pour AST Groupe. La rigueur, la vigilance et la prudence dont nous avons toujours su faire preuve dans ce domaine nous a permis de mener avec succès notre développement et de constituer un acteur de référence dans le domaine de la construction immobilière. Cette certification, dans un contexte de crise mondiale, démontre la solidité et la qualité financière de notre Groupe. Elle est le résultat de l'excellent travail mené par les équipes financières et renforce notre attractivité auprès de l'ensemble de nos partenaires, investisseurs et actionnaires. » commente Olivier Lamy, Directeur Général Délégué d'AST Groupe.



Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 27 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.A propos d'AST Groupe

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : 21 septembre 2021 - Résultats du 1er semestre 2021

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

[email protected] AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

[email protected]

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA