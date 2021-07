12/07/2021 - 18:00

Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société AST GROUPE (FR0000076887-ASP FP), confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'ODDO BHF SCA à la date du 30 juin 2021 :

11 941 titres

32 591 Euros

Au cours du 1er semestre 20201, il a été négocié un total de :

Achats 31 450 titres 192 992,19 EUR 295 transactions Ventes 29 855 titres 182 962,68 EUR 302 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du contrat au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 346 titres

43 003 Euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

13 794 titres

42 844 Euros

