04/05/2021 - 18:00

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 4 mai 2021 – 18h

Croissance confirmée sur le 1er trimestre 2021

Chiffre d'affaires de 44,1 M€ (+13%)

Progression des prises de commandes de 35%

En Millions d'euros T1 2021* T1 2020 Variation

% Maisons Individuelles 26,4 24,4 + 8% Promotion & Lotissements 10,5 8,1 + 29% Mode constructif industriel 7,3 6,5 + 11% TOTAL 44,1 39,1 + 13%

* Chiffres non audités

Croissance de toutes les activités du Groupe

AST Groupe confirme son retour à la croissance avec un chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2021 de 44,1 M€ en amélioration de 13% par rapport au 1er trimestre 2020. A l'image du second semestre 2020, le Groupe a conservé une bonne dynamique et mené à bien l'ensemble de ses chantiers malgré les nouvelles restrictions sanitaires très contraignantes du début d'année.

Bénéficiant de la progression des prises de commandes de l'an passé, la division Maisons Individuelles s'inscrit à 26,4 M€ en amélioration de 8% par rapport au 1er trimestre 2020. De même, l'activité Promotion & Lotissements progresse de 29% pour s'établir à 10,5 M€ suite au démarrage des travaux de plusieurs programmes. La division Mode constructif industriel, qui regroupe les activités de production de maisons à ossature bois et logements modulaires du Groupe, voit son chiffre d'affaires s'améliorer de 11% pour s'élever à 7,3 M€ sur ce 1er trimestre 2021.

Ce 1er trimestre confirme la bonne orientation et le positionnement pertinent de l'offre d'AST Groupe dans un marché immobilier qui bénéficie d'une forte demande en maisons individuelles. Par ailleurs, afin d'anticiper la hausse des matériaux liée aux tensions d'approvisionnement, le Groupe a planifié, dès le 1er mai 2021, une hausse de ses tarifs.

Nette progression des prises de commandes sur le début d'année : + 35%

Bénéficiant de l'engouement des français en recherche d'espace et de verdure, les prises de commandes du 1er trimestre 2021 d'AST Groupe s'élèvent à 635 unités et progressent de 35% par rapport à l'an dernier. Confirmant la tendance positive constatée depuis le second semestre 2020, les prises de commandes en Maisons Individuelles et concessionnaires s'améliorent de 40% pour s'inscrire à 609 unités (contre 435 au 1er trimestre 2020).

Les prises de commandes en Promotion et Lotissements qui s'établissent à 26 unités sur le trimestre, devraient bénéficier du lancement de nouvelles opérations au cours du 2ème trimestre 2021.

Fort d'une situation financière toujours solide et d'une bonne dynamique commerciale, AST Groupe confirme son ambition CAP 300 d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 27 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Prochains RDV:

Assemblée Générale : 7 juin 2021

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 – 27 juillet 2021 après clôture



