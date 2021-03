17/03/2021 - 19:00

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 17 mars 2021 – 19h

AST Groupe :

amélioration des performances extra-financières

Pour la 3ème année consécutive, AST Groupe a été sélectionné parmi toutes les sociétés cotées françaises pour figurer dans le panel Gaïa qui met à l'honneur les 230 entreprises qui affichent les meilleures performances sociales, environnementales et en matière de gouvernance.

Sur l'exercice 2019, AST Groupe enregistre une nouvelle amélioration de ses performances extra-financières et obtient la note de 61 sur 100 qui lui permet de gagner 51 places sur le classement général. AST Groupe s'est notamment illustré par la qualité de sa gouvernance et de sa politique sociale qui favorise le développement des compétences. Par ailleurs, les efforts continus du Groupe en matière de développement durable et la montée en puissance de son offre de maisons à ossature bois (Natilia) et d'habitat modulaire (Natibox, MDesign…) qui bénéficient d'un bilan carbone positif, devraient contribuer à renforcer les performances environnementales du Groupe.

L'index Gaia Rating présente les PME et ETI françaises les plus vertueuses en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Ce dernier est devenu un indice de référence pour les analystes, les sociétés de gestion et les sociétés de capital-investissement, dont la stratégie et les décisions d'investissement sont de plus en plus basées sur les critères RSE.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 27 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Résultats annuels 2020 - 23 mars 2021 avant ouverture de la Bourse

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA