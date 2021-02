22/02/2021 - 18:00

Paris, le 22 février 2021 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, est heureux d'annoncer le lancement de la Witbox, le robot le plus facilement intégrable pour la supervision à distance et les tests automatisés sur set-top-box (STB) et autres box over-the-top (OTT).

Étudiée pour les équipes réseaux des opérateurs ou fournisseurs de services vidéo, la Witbox est le robot le plus petit et le plus facilement intégrable, jamais développé par Witbe. Complètement plug-and-play, il se connecte en quelques minutes à de vrais équipements, tels que des décodeurs traditionnels, des Apple TV, FireTV, Roku, Playstation, Xbox et autres box OTT. Grâce au « Remote Eye Controller » (REC), une technologie propriétaire de Witbe, les centres d'opérations peuvent ainsi voir et prendre instantanément le contrôle à distance de n'importe quel device de test connecté à la Witbox, peu importe où il se situe à travers le monde. Les opérateurs et diffuseurs de contenus utilisent alors leurs services comme leurs utilisateurs finaux, avec une perception identique de l'image et du son. Cela leur permet de comprendre facilement d'où vient un problème, réduisant drastiquement le temps de résolution d'une panne.

Au-delà de cette technologie de contrôle manuel à distance, la Witbox peut également effectuer, par le simple ajout d'une licence logicielle, des scénarios de tests automatisés, véritable élément différenciateur et avantage concurrentiel de Witbe sur ce marché. La Witbox est ainsi capable de vérifier la qualité vidéo et audio de toutes les chaînes d'un opérateur, 24h/24, 7j/7, de manière automatique. Ainsi, quand les devices ne sont pas utilisés manuellement par les équipes réseaux, les Witbox travaillent en autonomie, lancent les scénarios de tests, détectent des anomalies (écrans noirs, écrans gelés, messages d'erreur, coupures de son, flux bloqués, etc.) et envoient des alertes de manière proactive, avant que les utilisateurs finaux ne se rendent compte du problème.

Développées en accord avec la nouvelle stratégie Cloud de l'entreprise, les Witbox peuvent être automatiquement connectées au Hub Cloud de Witbe, ou aux Hubs dédiés, déjà installés dans les infrastructures des nombreux clients du groupe.

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net