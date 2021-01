28/01/2021 - 18:00

Face à une crise mondiale sans précédent, Witbe a travaillé sur sa résilience en 2020, à travers le développement de son offre Cloud et une réduction de ses charges tout en préservant ses actifs clés

Une entreprise prête à faire face aux challenges de 2021, grâce au lancement de nouveaux produits dédiés aux exigences du travail à distance

Paris, le 28 janvier 2021 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes françaises 2020 2019 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 14,4 19,1 -24% -24% dont EMEA 9,2 10,4 -10% -11% dont Amériques 4,8 8,1 -43% -39% dont Asie 0,4 0,6 -26% -27%

À l'issue de l'exercice 2020, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 M€, en repli de -24% par rapport à 2019.

Une résilience accrue en 2020 pour Witbe

Face à une crise mondiale sans précédent, Witbe a particulièrement travaillé sa résilience au cours de l'exercice écoulé à travers deux principaux axes : le développement de ses offres vers le modèle Cloud et l'optimisation de sa structure de coûts.

Engouement vers le modèle Cloud

L'évolution progressive du modèle de vente de Witbe, accélérée en 2020 sous l'effet de la crise, s'est traduite par le basculement de plus en plus de clients sur des offres Cloud. Le poids du chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements Cloud, a augmenté de 9% sur l'année, pour représenter 31% du chiffre d'affaires en 2020 (vs. 21% en 2019).

Bien que cette évolution affecte le chiffre d'affaires issu des ventes de licences sur les 18 premiers mois de la bascule, elle constitue un facteur essentiel dans le développement du groupe, lui assurant une part plus importante de chiffre d'affaires récurrent dès 2021 et pour les années futures.

Poursuite de la réduction des charges au 2nd semestre 2020, sans destruction des actifs fondamentaux du groupe

Dans le sillage du 1er semestre 2020, Witbe a poursuivi l'optimisation de sa structure de coûts au 2nd semestre, afin de continuer à adapter l'entreprise au nouvel environnement économique. Les actifs immatériels, et en particulier le capital humain et les compétences de la société, ont été l'un des premiers objectifs de pérennisation, avec la résilience du groupe lui-même.

Sur l'ensemble de l'exercice, Witbe devrait ainsi être en mesure de réaliser des économies d'environ 2 M€ sur ses charges externes, sous l'effet de la baisse des déplacements et de l'arrêt des salons professionnels, de l'amélioration et de l'automatisation de nombreux processus internes de l'entreprise, de l'optimisation de ses infrastructures Cloud ou encore de la rationalisation de ses bureaux en France, au sein du nouveau Centre des Opérations, à Nanterre.

Au total, les charges d'exploitation devraient ainsi reculer d'environ 10% en 2020, et ainsi amortir partiellement l'impact du recul de l'activité.

Grâce à de nombreuses optimisations opérationnelles et à l'anticipation des besoins financiers, la situation de trésorerie disponible demeure confortable, à un peu plus de 2 M€ à fin décembre 2020 (vs. 0,2 M€ à la même époque l'année dernière).

Fort impact de la crise aux États-Unis sur l'activité fin 2020

Alors que les facturations réalisées au cours des mois de novembre et décembre représentent 45% du chiffre d'affaires annuel (en moyenne sur les années 2017, 2018 et 2019), elles n'ont totalisé que 28% des ventes du groupe en 2020 :

Comparaison de la saisonnalité du chiffre d'affaires

Années Janvier - Octobre Novembre-Décembre 2017 8,3 7,9 2018 12,1 6,9 2019 9,9 9,2 2020 10,4 4,0

Aux États-Unis, qui représentent historiquement près de la moitié de l'activité annuelle de Witbe, la fin de l'année 2020 a été marquée par une triple crise, sanitaire, économique et politique, soudaine et inédite.

Ces tensions accentuées ont eu un impact immédiat et important sur l'activité des derniers mois de l'exercice, avec un chiffre d'affaires en recul annuel de 43%, qui n'a représenté que 32% des facturations du groupe en 2020 (vs. 42% en 2019). L'Amérique latine et le Canada, eux aussi rattachés à la zone, ont également été particulièrement impactés par la pandémie.

La zone EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique), touchée moins fortement par les conséquences de la crise sanitaire au 2nd semestre, a enregistré un repli plus limité de 11% en 2020. L'activité auprès des clients entreprises (marché Corporate) s'est notamment redressée au cours de la deuxième moitié de l'année.

Enfin, l'Asie, qui ne représente que 3% de l'activité de Witbe, a vu son chiffre d'affaires reculer de 27% en 2020, après une année 2019 qui avait été particulièrement dynamique (+35% de croissance). Cette zone demeure toutefois mineure au regard du chiffre d'affaires global du groupe.

Perspectives 2021

Lancement de nouveaux produits : Smartgate et Witbox

L'année 2020 a été riche d'enseignements sur le plan produits pour Witbe. L'entreprise a accompagné les nouvelles méthodes de travail de ses clients, et est en mesure de leur proposer dès janvier 2021 une offre encore plus adaptée à ces nouvelles conditions.

En ce début d'année, les clients de l'entreprise bénéficient ainsi d'un nouveau portail d'analyse des KPIs (indicateurs clés de performance) mesurés par les robots Witbe, baptisé Smartgate et accessible totalement en Cloud. S'appuyant sur toute l'expérience acquise par Witbe au cours des vingt dernières années, Smartgate permet une analyse simplifiée des root causes (causes premières de dysfonctionnement) grâce aux dernières méthodes de traitement de l'information.

L'entreprise va également annoncer très prochainement un tout nouveau type de robot, la Witbox, permettant de diffuser plus massivement l'offre « Remote Eye Controller ». Ce produit phare du groupe durant l'année 2020 permet aux équipes réseaux des opérateurs d'intervenir à distance sur un nombre important de devices de test, tel un u tilisateur final.

Succès de la nouvelle offre Witbe Cloud OnDemand

Le groupe a également annoncé début janvier 2021 une toute nouvelle offre Cloud, permettant à ses clients et prospects de louer des devices (iPhone, Android, PS4, Xbox, PC, etc.) de tests, à l'heure.

Cette nouvelle offre, particulièrement adaptée aux broadcasters et diffuseurs de contenus, rencontre d'ores et déjà un franc succès, avec plus de 1 600 heures de contenus visionnés pendant les premières 48 heures de la plateforme, confirmant l'importance du Cloud pour ce segment marché.

Reprise attendue aux États-Unis

Au cours des précédentes crises surmontées par le groupe, le marché nord-américain a toujours coupé très vite ses dépenses, mais a su se reconstruire tout aussi rapidement pour repartir encore plus fort.

Dans ce contexte, les acteurs dans le domaine des plateformes vidéo sont en train d'innover à un niveau encore jamais vu précédemment et réinventent la télévision et tout son écosystème.

En 2020, il était essentiel pour Witbe de continuer ses efforts d'innovation et de rester présent à leur côté. Les projets majeurs accompagnés par Witbe cette année pour le compte de grands acteurs américains et européens sont à ce titre remarquables.

La mise en place de la nouvelle administration aux États-Unis et l'annonce d'un plan de relance économique record de 1 900 Mds USD devraient être le déclencheur d'une forte reprise économique de la zone.

