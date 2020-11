24/11/2020 - 18:30

Paris, le 24 novembre 2020 – le Journal du Net, site web français d'information sur l'économie du numérique, et Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, sont heureux d'annoncer leur nouveau partenariat consacré, pour ce première numéro, à l'évaluation de la qualité d'expérience utilisateur des plateformes de téléconférence. Faisant suite à une première étude du JDN, comparant les fonctionnalités de 4 leaders du marché (Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom), ce partenariat vise à établir un classement de ces services, en termes de disponibilité, de performance et de qualité.

Avec la crise sanitaire et la démocratisation du télétravail, les plateformes de visioconférence en mode cloud ont vu leur nombre d'utilisateurs exploser ces derniers mois. Face à ce phénomène, le JDN a demandé aux équipes de Witbe de mesurer la qualité de ces services. Witbe a ainsi monitoré les performances des quatre grands systèmes de vidéoconférence – Google Meet, Cisco Webex, Zoom et Microsoft Teams – afin d'évaluer la qualité de ces solutions telle qu'elle est perçue par un utilisateur lambda en termes de disponibilité, de performance et de qualité. Deux robots Witbe ont été utilisés pour réaliser cette étude. Chaque robot a été soigneusement configuré pour représenter au plus près l'expérience réelle des utilisateurs. Un classement a ensuite été établi par le JDN, pour chaque catégorie ainsi qu'en global.

« Nous sommes ravis de relancer notre partenariat historique avec le Journal du Net, mettant à nouveau à leur disposition notre technologie de monitoring et notre savoir-faire sur la mesure de la qualité des services numériques. » déclare Marie-Véronique Lacaze, Présidente de Witbe. « Nous espérons un succès similaire à celui que nous avions rencontré dans les années 2000 dans le cadre de l'évaluation des services des fournisseurs d'accès internet. »

Le classement complet et l'analyse du Journal du Net sont disponibles sur le site du JDN. La méthodologie de test et de scoring est elle aussi disponible dans son intégralité sur leur site. L'analyse complète des mesures, avec un focus sur certains incidents détectés pendant les 6 jours de tests, est disponible (en anglais) sur le site de Witbe. En moins d'une semaine, ce classement a été consulté par plus de 96 000 lecteurs, décideurs en entreprise.

A propos du Journal du Net

Avec plus de 7 millions de visiteurs par mois, le JDN (www.journaldunet.com) est le site d'information de référence des décideurs en entreprises pour la digitalisation de leurs activités. Edité par CCMBenchmark, filiale du Groupe Figaro, il réunit une équipe de 12 spécialistes des secteurs du numérique parmi lesquels : Cloud, Fintech, Digital Retail, Ad Tech, IOT, Smart city.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs

(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

