20/04/2020 - 18:30

En k€ 31/12/2019 31/12/2018 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 11 028 10 755 + 3% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 2 430 3 107 - 22% En % du CA 22 % 29 % RESULTAT D'EXPLOITATION 945 1 841 - 49% RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 847 1 795 - 58% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 300 1 017 - 71% RESULTAT PAR ACTION 0,35 € 1,19 €

Comptes audités

Le Conseil d'Administration du groupe Wedia, réuni le 20 avril 2020, a arrêté les comptes pour l'exercice 2019.

Une dynamique solide mêlant croissance interne & externe

Pour l'exercice 2019, le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11.028 k€ (contre 10.755 k€ en 2018).

Après une variation négative de 8 % au premier semestre, la croissance de 3% sur l'ensemble de l'exercice traduit l'accélération de la dynamique au second semestre.

Croissance organique confortée par l'acquisition de la société Galilée, consolidée à compter du 1er octobre 2019.

La structure de chiffre d'affaires 2019 s'inscrit dans la stratégie de développement de Wedia :

La baisse du CA organique traduit la mutation finalisée vers le SaaS (licence récurrente) avec l'abandon du modèle « On premise » et l'abandon progressif de revenus liés à une activité non stratégique, reliquat d'une acquisition passée.

Les revenus récurrents (reconduits année après année) issus des locations de licences, maintenance, hébergement et support aux clients s'élèvent à 6.707 k€, soit 61% du chiffre d'affaires. Le CA récurrent enregistre une croissance de 11% entre le premier et le second semestres 2019. Il progresse en moyenne de 12% par semestre sur les 3 dernières années traduisant la pertinence de l'offre ;

Les revenus non récurrents s'établissent à 4.321 k€, en progression de 15%, ce qui s'explique par l'entrée dans le périmètre de consolidation de la société Galilée à compter du 1er octobre 2019, dont le fort niveau d'activité services a compensé l'activité réduite du premier semestre, conséquence des difficultés de recrutement en ressources techniques sur un marché naturellement tendu.

Rentabilité maitrisée

Malgré la perte de marge sur les licences « on premise », l'EBE se maintient à 2.430 k€ soit 22 % du chiffre d'affaires. Il progresse de 40% entre le premier et le second semestres de l'exercice.

Cette bonne performance porte le Résultat d'Exploitation à 945 k€, affecté par des dotations aux amortissements R&D en hausse de 17%. Celles-ci reflètent l'augmentation continue des investissements dans le développement de l'offre logicielle, et notamment dans la « vidéo » et le « 3D », médias en plein essor dans le marketing digital.

Le Résultat Net part du Groupe s'élève à 300 k€.

Flux de trésorerie en forte hausse

Au global, le montant des flux de trésorerie liés à l'exploitation est de 1.955 k€, la trésorerie disponible progresse de 0,6 M€ pour s'établir à 4 M€.

Sur l'exercice, Wedia aura donc financé l'acquisition de la société Galilée (plus de 4 M€ de chiffre d'affaires en année pleine) sans dilution du capital et tout en confortant sa trésorerie.

Avec un « gearing » de -11% (endettement net / fonds propres), Wedia dispose d'une structure financière solide pour faire face à la situation et poursuivre opportunément la croissance dynamique du groupe .

Un modèle résilient, solide face à la crise

La crise liée au Covid 19 a pour le moment un impact limité sur l'activité de Wedia dont le modèle est particulièrement résilient :

La majorité des clients du groupe sont des grands comptes internationaux ;

Le groupe Wedia est très présent dans les secteurs Banques, Assurance, Energie et Agroalimentaire (50% de l'activité) qui devraient bien résister à la crise actuelle ;

Les contrats sont pluriannuels et la majorité des abonnements SaaS sont facturés au 1er janvier, conférant à la société une bonne visibilité pour l'exercice 2020 ;

La douzaine de nouvelles signatures enregistrées en 2019 avec des clients de premier plan aussi bien en France qu'en Allemagne et aux Etats-Unis sont peu impactées par la crise actuelle et devraient représenter mécaniquement plus de 800 k€ de chiffre d'affaires récurrent en 2020 ;

Plus globalement, le caractère stratégique des solutions déployées par Wedia (qui opère les contenus médias de ses clients pour nourrir, entre autres, les dispositifs eCommerce) crée une certaine barrière au changement et limite l'attrition dans une période où les entreprises sont peu enclines à investir dans de nouveaux projets ;

Enfin, la systémisation du télétravail (afin de prémunir les équipes de tout risque sanitaire) et sa pérennisation dans le temps, si nécessaire, sont facilitées dans la mesure où Wedia n'intervient pas ou très peu chez ses clients.

Le chiffre d'affaires récurrent (6,7 M€ sur l'exercice 2019) devrait continuer de progresser sur l'exercice 2020. L'activité non récurrente (Service) pourrait connaitre une baisse logique dans la période actuelle, mais cette baisse devrait avoir un impact limité sur le revenu et a fortiori sur la marge, une part de cette activité étant sous traitée.

Sur le plan financier, la trésorerie disponible à ce jour (30/03/2020) est de plus de 5M€, sachant que le poste de créances clients n'est pas mobilisé.

Proposition de dividende inchangé à 0,30 € par action

Compte tenu de l'ensemble des atouts décrits précédemment, le Conseil d'Administration a décidé de maintenir le versement de dividendes au niveau du montant de l'exercice précédent, soit 30 centimes par action. L'Assemblée Générale du 26 juin 2020 sera invitée, en fonction de l'évolution de situation, à valider ou amender ce montant.

Plan de marche confirmé

Wedia, avec ses solutions SaaS, accompagne la transformation digitale du marketing et du commerce. Son activité s'inscrit donc pleinement dans les perspectives post Covid d'un monde plus digital.

En outre, forte de sa trésorerie et de sa position sur le marché mondial (Top 10), Wedia pourra continuer de s'inscrire dans un rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et sur lequel certains acteurs seront fragilisés par la crise actuelle.

Après avoir doublé son chiffre d'affaires en 3 ans, le groupe Wedia a démontré qu'il savait piloter son modèle de croissance. En dépit de la situation actuelle, les succès commerciaux, le potentiel de développement sur les comptes existants ainsi que la récente acquisition de Galilée confortent Wedia dans son objectif de rejoindre rapidement le Top 5 des acteurs du marché mondial.

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

Wedia accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – olivier.schmitz@wedia-group.com

AELIUM – Communication financière – J. GACOIN / V. BOIVIN - Tél : 01 75 77 54 65 – wedia@aelium.fr