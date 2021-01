07/01/2021 - 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 091 titres Wavestone

Espèces : 417 095,51 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres Wavestone

Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHATS 32 717 titres 822 701,95 € 408 transactions VENTES 32 299 titres 813 454,41 € 396 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2020

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2020 3 206 4091,96 01/07/2020 1 86 1728,6 06/07/2020 1 100 1984 02/07/2020 2 200 3950 07/07/2020 1 3 59,1 06/07/2020 1 100 2000 08/07/2020 3 210 4122,59 08/07/2020 1 1 19,7 10/07/2020 4 301 5871,67 10/07/2020 1 1 19,68 13/07/2020 1 1 19,4 13/07/2020 4 301 5883,41 14/07/2020 2 101 2001,82 14/07/2020 2 101 2009,82 15/07/2020 1 1 19,72 15/07/2020 4 301 6009,71 16/07/2020 1 100 1994 16/07/2020 2 200 4010 17/07/2020 1 1 20 17/07/2020 1 1 20 20/07/2020 3 300 5985,99 20/07/2020 2 200 4006 21/07/2020 3 300 6015,99 21/07/2020 1 100 2025 22/07/2020 2 200 3966 22/07/2020 1 100 2000 23/07/2020 1 9 180 24/07/2020 3 201 4034,87 24/07/2020 2 101 1999,88 28/07/2020 2 101 2020 27/07/2020 1 8 160 29/07/2020 6 501 10215,09 28/07/2020 2 101 2006 30/07/2020 3 194 4037,86 29/07/2020 2 2 40,65 31/07/2020 2 101 2100,7 30/07/2020 3 237 4879,81 04/08/2020 2 4 81,5 31/07/2020 2 5 102,9 05/08/2020 2 101 2035,3 03/08/2020 1 3 61,8 06/08/2020 3 125 2540,05 04/08/2020 6 466 9401,5 07/08/2020 2 72 1439,92 05/08/2020 4 221 4432,51 10/08/2020 3 201 4004,14 06/08/2020 4 237 4761,66 11/08/2020 4 347 7004,09 07/08/2020 2 142 2810,63 12/08/2020 2 101 2045,1 11/08/2020 3 206 4120,6 13/08/2020 3 201 4065 12/08/2020 2 2 40,2 14/08/2020 2 85 1725,35 13/08/2020 2 52 1040 17/08/2020 1 79 1591,85 14/08/2020 2 78 1560,15 18/08/2020 2 101 2050,3 17/08/2020 1 50 1000 19/08/2020 2 150 3015 18/08/2020 1 101 2045,25 20/08/2020 2 68 1366,68 19/08/2020 1 18 359,64 21/08/2020 1 1 20 20/08/2020 1 1 19,98 24/08/2020 3 193 3901,4 21/08/2020 1 1 20 25/08/2020 2 200 4045 24/08/2020 1 105 2100 26/08/2020 3 51 1032,75 25/08/2020 2 12 240,3 27/08/2020 2 121 2441,3 26/08/2020 4 301 6035,14 28/08/2020 3 209 4256,35 27/08/2020 1 1 20 31/08/2020 2 200 4105 28/08/2020 2 115 2304,5 01/09/2020 1 100 2060 01/09/2020 1 100 2045 02/09/2020 8 700 14949,98 03/09/2020 3 190 4183 03/09/2020 5 450 10020,02 04/09/2020 2 101 2212,15 04/09/2020 9 725 16336,35 07/09/2020 1 100 2410 07/09/2020 6 600 14440,02 08/09/2020 4 392 9579,81 08/09/2020 1 100 2455 09/09/2020 3 182 4429,41 09/09/2020 1 100 2455 10/09/2020 7 658 16266,29 10/09/2020 5 400 10008,72 11/09/2020 3 212 5306,59 11/09/2020 6 550 13907,41 14/09/2020 2 200 5100 14/09/2020 2 200 5145 15/09/2020 2 200 5155 15/09/2020 3 218 5657,99 16/09/2020 4 400 10190 16/09/2020 5 500 13040 17/09/2020 3 216 5540,4 17/09/2020 2 200 5180 18/09/2020 9 750 18945 18/09/2020 2 200 5085 21/09/2020 6 570 14205,03 21/09/2020 1 100 2535 23/09/2020 2 129 3222,76 22/09/2020 3 206 5135 24/09/2020 1 1 25 23/09/2020 4 309 7778,15 25/09/2020 7 700 17570 24/09/2020 1 1 25 28/09/2020 4 312 8046,01 25/09/2020 7 657 16853,36 29/09/2020 1 50 1267,5 28/09/2020 2 161 4196 30/09/2020 2 40 1008,15 29/09/2020 1 4 102,6 01/10/2020 7 680 17695,03 30/09/2020 4 301 7720,35 02/10/2020 2 200 5135 01/10/2020 9 850 22454,96 05/10/2020 5 500 12675 02/10/2020 1 100 2590 06/10/2020 2 200 4965 06/10/2020 1 100 2490 07/10/2020 1 1 24,75 09/10/2020 3 15 370,5 08/10/2020 1 98 2425,5 12/10/2020 2 187 4650,65 09/10/2020 4 237 5804,7 13/10/2020 3 300 7455 12/10/2020 1 55 1355,75 14/10/2020 1 57 1410,75 13/10/2020 4 330 8152,49 15/10/2020 4 202 5016,61 14/10/2020 5 500 12275 16/10/2020 4 213 5386,05 15/10/2020 3 201 4929,61 19/10/2020 2 200 5145 16/10/2020 1 1 25,05 21/10/2020 1 100 2530 20/10/2020 3 230 5911,99 22/10/2020 3 300 7500 21/10/2020 6 600 15109,98 23/10/2020 1 1 25 22/10/2020 1 100 2480 27/10/2020 2 200 4855 23/10/2020 1 1 25 29/10/2020 2 101 2323 26/10/2020 5 500 12275 30/10/2020 2 200 4585 27/10/2020 1 100 2405 03/11/2020 5 385 8948,13 28/10/2020 7 700 16450 04/11/2020 7 601 14408,61 29/10/2020 4 110 2512,9 05/11/2020 6 501 12259,17 30/10/2020 3 2200 50540 06/11/2020 4 328 8208,4 02/11/2020 1 71 1622,35 10/11/2020 4 400 10110 03/11/2020 1 1 23 11/11/2020 1 1 25,5 04/11/2020 2 101 2398,6 12/11/2020 4 321 8184,44 05/11/2020 2 101 2439,15 13/11/2020 11 954 24625,22 06/11/2020 3 133 3287,65 16/11/2020 5 213 5459,04 09/11/2020 2 200 5015 18/11/2020 2 132 3352,69 10/11/2020 2 132 3300 19/11/2020 6 477 12206,24 11/11/2020 3 102 2585,7 23/11/2020 2 200 5120 12/11/2020 2 122 3074,4 24/11/2020 1 1 25,6 13/11/2020 10 836 21378,36 25/11/2020 3 300 7560 16/11/2020 10 901 22855,67 26/11/2020 4 312 7896 17/11/2020 4 222 5628,41 27/11/2020 2 51 1290,2 18/11/2020 5 232 5864,24 30/11/2020 2 200 5060 19/11/2020 4 187 4752,04 02/12/2020 15 1500 38760 20/11/2020 7 379 9698,19 03/12/2020 16 1544 41150,07 23/11/2020 6 589 15047,83 04/12/2020 6 587 16199,91 24/11/2020 6 422 10637,44 07/12/2020 6 600 16669,98 25/11/2020 7 483 12117,46 08/12/2020 8 800 22050 26/11/2020 1 100 2520 09/12/2020 13 1260 35752 27/11/2020 2 101 2545,2 10/12/2020 7 604 17988,99 30/11/2020 3 300 7539,99 11/12/2020 3 300 8915,01 01/12/2020 4 322 8061,69 15/12/2020 8 800 22960 02/12/2020 2 102 2551,6 16/12/2020 8 800 23210 04/12/2020 13 1294 35326,85 17/12/2020 4 400 11700 07/12/2020 14 1400 38319,96 18/12/2020 4 400 11580 08/12/2020 3 208 5678,4 21/12/2020 6 600 17350,02 09/12/2020 3 166 4602,8 22/12/2020 5 500 14585 10/12/2020 7 700 20744,99 23/12/2020 2 200 5880 11/12/2020 8 745 22020,78 24/12/2020 4 301 8879,29 14/12/2020 13 1300 36945,35 29/12/2020 4 217 6392,91 15/12/2020 2 80 2270 30/12/2020 2 101 2999,6 16/12/2020 5 500 14390 31/12/2020 1 100 2962,4 17/12/2020 4 304 8827,49 18/12/2020 8 735 21153,81 22/12/2020 4 320 9292 23/12/2020 3 111 3246,69 24/12/2020 2 15 440,9 28/12/2020 3 300 8769,99 29/12/2020 3 201 5859,29 30/12/2020 6 501 14679,6 31/12/2020 4 252 7413,89

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)