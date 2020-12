01/12/2020 - 18:00

Le Directoire a autorisé la publication des résultats estimés de Wavestone pour le 1er semestre 2020/21. Ces données financières sont en cours d'examen limité par les commissaires aux comptes et le Conseil de surveillance de la société est convoqué le 7 décembre 2020 à l'effet d'approuver les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2020 résumés ci-dessous.

Données consolidées (en M€)

Données estimées pour le S1 2020/21 S1 2020/21

(6 mois) S1 2019/20

(6 mois) Variation 2019/20

(12 mois) Chiffre d'affaires 186,8 194,5 -4% 422,0 Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 14,3

7,7% 20,7

10,6% -31%

55,7

13,2% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (0,7)

(0,1)

13,5 (0,8)

(1,3)

18,6



-27% (1,6)

(0,6)

53,5 Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (0,6)

(0,6)

(5,3) (0,9)

(0,0)

(8,5) (2,2)

(1,2)

(19,0) Résultat net part du groupe

Marge nette 7,0

3,7% 9,3

4,8% -25%

31,1

7,4%

Recul limité du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020/21

Au 1er semestre de son exercice 2020/21, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 186,8 M€, en repli de -4%.

A taux de change et périmètre constants, hors WGroup, le cabinet a enregistré une décroissance semestrielle de -7%.

Pression sur les prix, remontée du taux d'activité au cours du semestre

Impactée par la crise sanitaire et la chute de la demande, la période écoulée a connu une pression marquée sur les prix de vente. Ces derniers se sont établis à 850 € au 1er semestre 2020/21 en repli de -3% par rapport au taux journalier moyen de 878 € constaté en 2019/20.

Le cabinet continue d'anticiper un recul de ses prix de -3% à -5% pour l'ensemble de l'exercice.

Dans ce contexte de crise, le taux d'activité s'est quant à lui établi à 65% au 1er semestre, contre 71% sur l'exercice précédent. Le 2ème trimestre a commencé à marquer un redressement du taux d'activité à 68%, contre 63% au 1er trimestre, sous l'effet du plan de bataille et des mesures de relance commerciale mis en œuvre par le cabinet.

Sur l'ensemble du 1er semestre, les dispositifs d'activité partielle ont concerné environ 6% des effectifs facturables. Le cabinet n'a aujourd'hui quasiment plus recours à ce dispositif, maintenu uniquement au Royaume-Uni.

Reprise progressive du recrutement depuis le mois de septembre

Au 30 septembre 2020, Wavestone comptait 3 324 collaborateurs, contre 3 498 fin mars à l'issue de l'exercice 2019/20, soit un recul de -5%.

Du fait de l'amélioration de sa visibilité, le cabinet a repris graduellement le recrutement depuis le mois de septembre.

Le turn-over s'est établi à 13% au 30 septembre 2020 (calcul sur 12 mois glissants) contre 14% en 2019/20.

Marge opérationnelle courante de 7,7% au 1er semestre 2020/21

En dépit d'un marché du conseil attendu en repli de 12% en Europe sur l'année 2020 (donnée Source Global Research), la marge opérationnelle courante du cabinet a relativement bien résisté à 7,7% au 1er semestre 2020/21, contre 10,6% un an plus tôt. Les dispositifs d'activité partielle ont contribué à hauteur de 2,8 points à cette rentabilité opérationnelle.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 14,3 M€ sur la période, contre 20,7 M€ au 1er semestre 2019/20.

Les mesures de réduction des coûts, visant à réduire la voilure du cabinet face à l'environnement économique difficile, ont d'ores et déjà permis de matérialiser près de 11 M€ d'économies sur le semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le plan de performance permettra de dégager de l'ordre de 16,5 M€ d'économies, au-delà des 15 M€ visés initialement, hors effet des dispositifs d'activité partielle et sans mesure d'ajustement des effectifs.

Après amortissement de la relation clientèle et en la quasi-absence d'autres produits et charges opérationnels, le résultat opérationnel s'est établi à 13,5 M€.

Le coût de l'endettement financier est en légère baisse tandis que les autres produits et charges financiers totalisent -0,6 M€, intégrant les effets de change et le coût des instruments de couverture.

Après prise en compte des impôts, en recul par rapport au niveau ponctuellement élevé constaté au 30 septembre 2019, le résultat net part du groupe est de 7,0 M€, en repli de -25%. La marge nette semestrielle s'élève à 3,7% contre 4,8% un an plus tôt.

Solide cash-flow d'activité de 18,8 M€ au 1er semestre 2020/21

Grâce notamment à la diminution du besoin en fonds de roulement, Wavestone a dégagé un cash-flow lié à l'activité de 18,8 M€, en progression de 48% au cours de la période.

En l'absence d'opération de croissance externe, les opérations d'investissement n'ont consommé que 0,5 M€ sur le semestre.

Les flux liés au financement se sont élevés à -38,7 M€, dont -34,1 M€ de remboursements nets d'emprunts et -4,1 M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS 16).

Dette financière nette ramenée à 15,6 M€ à fin septembre 2020 contre 29,1 M€ au 31 mars 2020

Au 30 septembre 2020, les fonds propres consolidés de Wavestone s'établissaient à 184,7 M€.

La dette financière nette (hors dettes locatives) a été ramenée à 15,6 M€ à fin septembre 2020, contre 29,1 M€ à fin mars 2020 et 61,7 M€ à fin septembre 2019. Il est à noter qu'elle bénéficie de la décision de décaler du mois de juillet au mois de décembre 2020 le paiement de la participation des salariés en France, pour un montant de 6,3 M€. La trésorerie disponible à la fin du semestre s'élevait quant à elle à 44,6 M€.

Pour rappel, le cabinet ne bénéficie pas de mesures de soutien financier mises en place par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et ne fait pas appel à la mobilisation de ses créances clients.

Données consolidées (en M€)

Données estimées pour le S1 2020/21 30/09/2020 31/03/2020 Données consolidées (en M€)

Données estimées pour le S1 2020/21 30/09/2020 31/03/2020 Actif non courant 224,1 232,8 Capitaux propres 184,7 177,1 dont écarts d'acquisition 161,2 166,5 dont droits d'utilisation des biens en location 27,5 30,6 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 60,2

8,1 94,3

38,2 Actif courant 137,3 151,7 Dettes locatives 33,8 37,7 dont créances clients 115,1 128,4 Trésorerie 44,6 65,1 Passifs non financiers 127,2 140,5 Total 406,0 449,6 Total 406,0 449,6

Poursuite de la remontée du taux d'activité au 3ème trimestre malgré le reconfinement

Dans un contexte de marché difficile, Wavestone a fait preuve de résilience au 1er semestre 2020/21.

La prise de commande du 2ème trimestre n'a pas marqué le ralentissement craint avant l'été, et a permis de maintenir à 3,7 mois le carnet de commande au 30 septembre 2020, niveau semblable à celui du 30 juin 2020.

L'aggravation récente de la situation épidémique et le resserrement des mesures sanitaires qui en résulte ont un impact direct très limité sur les opérations du cabinet.

Cette évolution n'est pas de nature à remettre en cause la poursuite de la remontée du taux d'activité au 3ème trimestre. Le cabinet vise désormais sur ce trimestre un taux d'activité supérieur à 72%, contre plus de 70% visés précédemment, en nette progression par rapport au taux de 65% constaté au 1er semestre.

Vigilance sur le début de l'année 2021

L'année 2021 se présente sous un jour moins favorable qu'espéré au début de l'automne. Les premiers mois de l'année pourraient connaître un certain ralentissement, du fait d'une attitude prudente des clients face à un regain d'incertitude économique.

Dans ce contexte, Wavestone redouble de vigilance et prépare activement le début de l'année en vue de minimiser les potentielles ruptures de charge.

Le plan de bataille initié au 1er semestre se poursuit, à travers une action commerciale intense et de nouvelles actions de relance dédiées aux practices et bureaux en retard dans le rétablissement de leurs performances.

Attitude graduellement plus offensive malgré les incertitudes

En dépit du contexte économique encore incertain, le cabinet adopte depuis le mois de septembre une attitude graduellement plus offensive.

Outre l'arrêt quasi-total des dispositifs d'activité partielle depuis le 1er octobre, Wavestone étend progressivement ses actions de recrutement à de nouveaux bureaux et practices, en veillant à ne pas compromettre la remontée du taux d'activité.

Le cabinet se fixe l'objectif de réaliser plus de 400 recrutements bruts sur l'exercice 2020/21, dont 300 arrivées visées avant fin mars 2021.

Compte tenu d'un repli finalement limité du turn-over, le nombre de collaborateurs de Wavestone ne devrait pas varier significativement au 2nd semestre par rapport au 30 septembre 2020 (3 324 collaborateurs). Le repli de l'effectif devrait ainsi rester proche de -5% sur l'ensemble de l'exercice 2020/21.

Wavestone relance en outre ses actions en matière de croissance externe, en donnant la priorité à des acquisitions à l'international, sans s'interdire des opérations tactiques en France.

Objectifs 2020/21 : chiffre d'affaires supérieur à 400 M€ et marge opérationnelle courante à deux chiffres

En dépit de la poursuite de la remontée du taux d'activité, le recul du chiffre d'affaires au 3ème trimestre devrait être du même ordre de grandeur que celui du 1er semestre (rappel : -4%), eu égard à l'évolution des effectifs et des prix du cabinet.

Le cabinet est désormais en mesure de formuler des objectifs annuels.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, Wavestone vise un chiffre d'affaires supérieur à 400 M€, et entend dégager une marge opérationnelle courante à deux chiffres.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/21, le jeudi 28 janvier 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.