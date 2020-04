29/04/2020 - 18:00

Dans le soucis permanent de renforcer ses liens avec les actionnaires individuels, Wavestone est heureux d'annoncer la création du Comité consultatif des actionnaires individuels (CCAI) du cabinet.

Le CCAI de Wavestone a pour objectif de permettre au cabinet de rester à l'écoute de ses actionnaires individuels en facilitant un dialogue régulier et de qualité, de recueillir les avis de leurs représentants sur les différents aspects de la communication à destination des actionnaires individuels et d'améliorer les supports de communication qui leur sont destinés.

Véritable organe de consultation et de réflexion, le CCAI sera ainsi chargé de diverses missions, notamment celles d'exprimer les attentes de l'ensemble des actionnaires individuels du cabinet.

Composé d'au moins 6 membres, dont des actionnaires individuels salariés de Wavestone et des actionnaires individuels externes avec une durée de mandat de 3 ans, le CCAI se réunira au moins deux fois par an en sessions plénières.

Ses membres doivent détenir au moins 10 actions Wavestone et ont été sélectionnés de manière à représenter le plus fidèlement possible l'actionnariat individuel de Wavestone. La composition du CCAI et la Charte du comité sont consultables sur le site internet de Wavestone, sur la page dédiée de l'espace Actionnaires :

Comité consultatif des actionnaires individuels de Wavestone

Les travaux du CCAI, à travers l'ordre du jour et le compte-rendu des réunions, seront consultables sur le site internet de Wavestone.

