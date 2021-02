16/02/2021 - 08:30

Les "success stories" locales du WALLIX Business Partner Program doivent être reproduites et étendues à toutes les régions du monde

WALLIX se renforce sur le marché des PMEs et ses secteurs clés - industrie, santé, services financiers - grâce à des partenaires spécialistes des technologies d'exploitation (OT) et des Managed Security Services Providers (MSSP)

Pour accélérer son extension mondiale, WALLIX va également renforcer ses liens avec les grand intégrateurs et influenceurs



Paris, 16 février 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès, nomme Kristine Kirchner au poste de VP Channel EMEA et prend ainsi la tête de l'équipe de 15 personnes dédiée au Channel, qui gère le réseau de distribution de WALLIX au travers du Business Partner Program. Après avoir été responsable du développement commercial de l'offre IdaaS WALLIX Trustelem, Kristine Kirchner a pour mission de pérenniser, d'étendre l'efficacité du Partner Business Program sur toute la région EMEA, et d'accélérer le développement sur les secteurs clés : industrie, santé, et services financiers, notamment au travers des partenaires spécialistes des technologies d'exploitation (OT) et les Managed Security Services Providers (MSSP). Ces derniers vont également permettre à WALLIX de se renforcer sur le marché des PMEs.



Le WALLIX Business Partner Program : un renforcement en région qui porte ses fruits

En octobre dernier, WALLIX annonce le renforcement de son Business Partner Program en région. L'objectif est d'assoir sa présence sur ses territoires existants mais aussi partir à la conquête de nouvelles régions, pour répondre à la demande du marché dans le monde entier. Depuis cette annonce, le Business Partner Program connaît une véritable accélération. La déclinaison en région du Business Partner Program, pour répondre aux spécificités de chaque marché (règlementation, secteurs d'activités…), porte ses fruits. Le modèle de la "success story" allemande évoquée il y a quelques mois, qui compte désormais Tech Data comme nouveau distributeur, a su être transposé dans d'autres pays, et c'est une réussite. En Italie, Exclusive Network gère désormais plus de 10 partenaires. Au BENELUX, le réseau compte désormais 4 nouveaux partenaires. 20 nouveaux distributeur et VAR ont enrichi le panel de partenaires pour couvrir la vaste région de MEA, en à peine 4 mois

Aujourd'hui, ce succès doit être étendu à tous les pays de la région EMEA. La mission de Kristine Kirchner, qui vient d'être nommée VP Channel EMEA, est d'assurer l'extension de ces modèles de réussite grâce à un rôle fort de coordination et en y insufflant la vision stratégique globale de l'entreprise, essentielle à ce poste d'envergure.



Le WALLIX Business Partner Program accélère son développement sectoriel

La deuxième mission de Kristine Kirchner est d'accélérer le développement du Business Partner Program sur les secteurs clés de WALLIX en 2021 : santé, industrie et services financiers, de renforcer sa présence sur les Grands Comptes internationaux et de continuer sa conquête des PMEs.

Pour la santé et l'industrie, le Business Partner Program s'appuie désormais aussi sur des partenaires spécialisés dans les technologies d'exploitation : l'OT (Operational Technology). C'est le cas par exemple de Fives, spécialiste de l'ingénierie industrielle, qui partage avec WALLIX l'idée que la transformation numérique réussie des usines ne peut se faire sans cybersécurité. Ainsi, Fives propose désormais sa Gateway Fives CortX embarquant WALLIX Inside (toutes les technologies de WALLIX de sécurisation des accès et des identités disponibles "by design"). L'objectif en 2021 va être de multiplier les alliances stratégiques comme avec Fives, au niveau mondial.

WALLIX renforce ses liens avec les grands intégrateurs (GSI) pour proposer des offres de cybersécurité toujours plus adaptées aux besoins des secteurs soumis à de fortes règlementations, comme les services financiers. Kristine Kirchner va également piloter le programme dédié aux influenceurs qui vont permettre à WALLIX d'accompagner des Grands Comptes sur des projets d'envergure internationale.

Pour accélérer sa conquête du marché des PMEs, le Business Partner Program compte, en particulier, les Managed Security Services Providers qui s'adressent à ces entreprises qui n'ont ni l'expertise ni la ressource en interne pour assurer leur cybersécurité et qui vont donc se tourner vers les MSSP, ces spécialistes de la gestion des services de cybersécurité.

"Notre Business Partner Program a l'ambition à la fois de se renforcer localement, pour être au plus près des besoins de chaque marché, tout en nous appuyant sur une stratégie de développement global forte. Mon rôle va être d'assurer cette coordination au niveau mondial pour réussir à transposer les modèles de réussite locale à l'international, avec en plus des objectifs par secteur désormais." commente Kristine Kirchner, VP EMEA Channel chez WALLIX.

"La nomination de Kristine Kirchner, au poste de VP Channel EMEA, marque notre volonté de mettre l'emphase sur ce qui fait l'ADN de notre modèle à savoir, la relation avec les partenaires. Nous comptons étendre avec son équipe notre programme partenaires aux spécialistes de la cybersécurité des systèmes industriels (OT) et aux fournisseurs de services infogérés ou hébergés (MSSP). Ils vont nous permettre de renforcer notre présence sur des secteurs dont les enjeux de cybersécurité sont plus que jamais essentiels. Ensemble nous allons également rendre la cybersécurité plus accessible aux organisations de taille moyennes et aux PME." explique Jean-Noël de Galzain, fondateur & PDG de WALLIX.



