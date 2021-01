26/01/2021 - 08:30

NHS Birmingham fait appel à WALLIX pour garantir la continuité d'activité pendant la crise sanitaire et continuer de sauver des vies.

Avec WALLIX, NHS Birmingham renforce sa politique de cybersécurité et sécurise tous ses accès distants dans le but de protéger ses données sensibles et critiques.

Grâce à WALLIX, NHS Birmingham répond aux exigences réglementaires avec la traçabilité de toutes les actions réalisées sur les serveurs et le contrôle de chaque accès au système d'information.



Paris, 26 janvier 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès, accompagne depuis avril 2020 NHS Birmingham, pour répondre aux enjeux de protection des données du secteur de la santé, qui n'ont jamais été aussi forts depuis l'arrivée de la crise sanitaire.

NHS Birmingham est l'entité du système de santé publique du Royaume-Uni - le National Health Service (NHS) - qui couvre la région des Midlands de l'Ouest, dont la ville de Birmingham ; 2ème ville la plus peuplée du Royaume-Uni après Londres. NHS Birmingham compte 5000 employés, un catalogue de plus de 100 services de soin assurés à domicile ou dans les 200 établissements de santé du réseau.

Les données, nouvel or noir de notre économie, sont très convoitées par les hackers. Les établissements de santé, déjà une cible de choix du fait de leur nature numérico-dépendante et de la valeur des données qu'ils possèdent, ne peuvent pas se permettre de voir leur activité mise à l'arrêt à cause d'une cyberattaque, qui plus est pendant une crise sanitaire. Avec la pandémie COVID-19, les établissements de santé du monde entier ont dû bouleverser leurs usages pour faire face à l'arrivée massive des malades, assurer la continuité des soins et limiter la propagation du virus : télétravail, visioconférence, outils de travail collaboratifs, téléconsultations, compte rendu de consultation dématérialisé… Ces nouveaux usages, autant de nouvelles portes d'entrée pour les cybercriminels, augmentent drastiquement le besoin en protection des données.



C'est dans ce contexte que NHS Birmingham fait appel à WALLIX et déploie, dès avril 2020, accompagné de l'intégrateur Armstrong PNL Tools Ltd, WALLIX Bastion, la solution phare de gestion des comptes à privilèges du portefeuille de solutions unifiées de WALLIX. Ainsi, NHS Birmingham est désormais en mesure de détecter les intrusions et donc les tentatives de cyberattaques qui pourraient paralyser l'activité. WALLIX Bastion assure le contrôle et la surveillance de tous les accès à l'infrastructure informatique de NHS Birmingham. Les données sensibles et critiques sont ainsi protégées.

En plus de trouver une solution capable de garantir la continuité d'activité pendant cette période difficile, NHS Birmingham a besoin de renforcer la sécurité de ses accès distants et de se conformer aux exigences règlementaires. WALLIX Bastion permet à NHS Birmingham d'avoir la traçabilité des toutes les actions réalisées sur les serveurs et les applications. De plus, chaque accès au système d'information est approuvé par un administrateur, ce qui renforce considérablement la sécurité, garantissant ainsi la conformité règlementaire concernant la protection des données.



"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'intégrateur Armstrong pour identifier la meilleure solution sur le marché. Sur leur recommandation, nous avons décidé d'opter pour un POC (Proof of Concept) avec WALLIX. Après une phase de test, nous avons su que c'était la bonne solution pour nous. Les équipes WALLIX ont su délivrer des conseils de qualité, tout en étant rapides et compétentes à tout moment et ont fait preuve d'une grande disponibilité et flexibilité en cette période difficile. Grâce à WALLIX, nous avons été capables de nous adapter à la crise sanitaire, sans aucune difficulté, en toute sécurité." explique Iqbal Mahal, Head of Server Infrastructure within the Digital Technology Services at the Birmingham Community Healthcare IT department (BCHC IT).

"WALLIX Bastion permet à NHS Birmingham d'avoir le contrôle et la visibilité complète de tous les accès à leur infrastructure informatique et aux données sensibles, garantissant ainsi continuité d'activité, résilience aux cyberattaques et conformité réglementaire. NHS Birmingham peut désormais utiliser plus efficacement les ressources du département informatique, car WALLIX Bastion allège la charge de l'équipe IT. Ils ont plus de temps à consacrer aux tâches stratégiques et à l'optimisation de l'infrastructure informatique." conclut Didier Lesteven, Executive Vice President Business Operations chez WALLIX.



A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1200 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]

A PROPOS DE NHS BIRMINGHAM

NHS Birmingham fournit des services de santé à la vielle de Birmingham et la région des Midlands de l'Ouest au centre de l'Angleterre. NHS Birmingham possède un catalogue de plus de 100 services de soin (troubles de l'apprentissage, rééducation, des services dentaires) assurés à domicile ou dans les 200 établissements de santé du réseau : hôpitaux, centres de santé et cliniques.

www.nhs.uk



