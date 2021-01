08/01/2021 - 18:00

Paris, 8 janvier 2021



Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société WALLIX GROUP (FR0010131409 – ALLIX FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020 :

6 816 titres

152 325,38 Euros en espèce



Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 22 562 titres 355 775,97 EUR 274 transactions VENTE 24 129 titres 388 545,34 EUR 303 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8,383 titres

120 765,60 Euros en espèce



Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 27/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

15 281 titres

51 757,03 Euros en espèce



Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc (lien), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1200 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]

CONTACTS FINANCE & COMMUNICATION WALLIX

Relations Investisseurs

Olivier LAMBERT

Tél. 01 53 67 36 33 / [email protected]

Relations Presse Finance

Nicolas BOUCHEZ

Tél. 01 53 67 36 74 / [email protected]



ANNEXE