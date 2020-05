12/05/2020 - 10:00

Pour sa troisième participation à ce rapport, WALLIX, classé comme "Big One" &" Market Champion", est également reconnu comme leader dans toutes les catégories du rapport incluant le produit, l'innovation, le marché et la technologie

WALLIX le premier éditeur européen parmi les 7 leaders mondiaux

Paris, 12 mai 2020 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), est nommé parmi les leaders du PAM dans le rapport de l'analyste KuppingerCole 2020 Leadership Compass for Privileged Access Management. Ce nouveau rapport soutient et confirme la stratégie de développement annoncée par WALLIX dans son plan "Ambition 21" visant à devenir un leader européen du marché de la cybersécurité.

Le KuppingerCole Compass décrit la gestion des accès privilégiés (PAM) comme l'un des domaines les plus importants de la gestion des risques et de la sécurité de toute organisation. "Cela est largement dû aux changements dans les pratiques informatiques commerciales et aux exigences de conformité des gouvernements et des métiers, ainsi qu'à l'augmentation des niveaux de cybercriminalité. La transformation digitale, les réglementations telles que le RGPD, le passage au Cloud et, plus récemment, la croissance de DevOps dans les organisations qui contribuent à ce développement", explique Paul Fisher, Analyste en chef chez KuppingerCole.

Parmi les 24 fournisseurs et produits analysés, WALLIX est reconnu comme un leader dans tous les segments du rapport "disposant d'un large éventail de capacités et de fonctionnalités innovantes" grâce à la bonne exécution de sa stratégie Ambition21 et des investissements réalisés dans le développement de nouveaux produits. En 2019, WALLIX a présenté de nouvelles fonctionnalités de sa solution PAM, WALLIX Bastion, pour lesquelles Paul Fisher souligne la bonne stratégie produit de WALLIX en indiquant que "WALLIX améliore régulièrement son produit", en particulier avec de nouvelles fonctionnalités de produit pour la gestion d'élévation et de délégation de privilèges contrôlées (PEDM) et de la gestion des privilèges des EndPoints/terminaux (EPM). Le rapport confirme également les forces uniques de WALLIX Bastion avec sa "capacité de gestion des sessions de privilèges (PSM)" et "éprouvée dans plusieurs environnements d'exploitation, y compris OT, industriels et SCADA", ce qui permet à WALLIX de se positionner sur de nouveaux marchés. Un autre facteur important identifiant WALLIX en tant que leader du marché est le fait que la suite WALLIX Bastion "prend en charge un large éventail de cibles pour les systèmes sur site et les environnements Cloud" et peut être déployée de différentes manières en fonction de l'environnement client, du budget et du type de risque : Cloud public, infrastructure virtuelle ou sur site client sont des options disponibles pour répondre au mieux aux besoins des entreprises. WALLIX Bastion simplifie également la sécurisation des DevOps ainsi que les activités automatiques des administrateurs en éliminant les mots de passe codés en dur et en fournissant des informations d'identification sécurisées. Le KuppingerCole Compass confirme donc le leadership de WALLIX qui soutient ses clients dans leur transformation digitale, qu'il s'agisse de sécuriser les secrets ou les privilèges permettant de construire un futur numérique de confiance.

Le rapport classe également les éditeurs et leurs solutions de gestion de compte à privilèges selon 5 critères, pour lesquels KuppingerCole a placé WALLIX comme "fortement positif" pour sa sécurité et sa fonctionnalité et comme "positif" pour son utilisabilité, son déploiement et son interopérabilité.

"En tant qu'entreprise européenne, WALLIX est fier d'être nommé parmi les leaders mondiaux de la gestion des comptes à privilèges du Compass KuppingerCole 2020 et d'être le seul éditeur européen parmi les 7 acteurs mondiaux ", déclare Jean-Noël De Galzain, Président du Directoire de WALLIX.

"Cela confirme notre stratégie et l'efficacité de notre produit capable de prendre en charge des environnements Cloud et propose une approche innovante de la gestion du moindre privilège et de la sécurisation des terminaux des parcs informatiques. Nous avons de grandes opportunités commerciales devant nous et en particulier dans le monde industriel avec la sécurisation de la convergence des réseaux IT et OT / iIOT."

Une version gratuite de l'ensemble du rapport de KuppingerCole est accessible ici : https://www.wallix.com

A PROPOS DE KUPPINGERCOLE

KuppingerCole, fondée en 2004, est une société mondiale d'analystes dont le siège social est basé en Europe et dont le savoir-faire est sur la sécurité de l'information et la gestion des identités et des accès (IAM). KuppingerCole représente une expertise, un leadership, une approche pertinente et une vision indépendante des fournisseurs sur les segments du marché de la sécurité de l'information, couvrant tous les aspects comme: la gestion des identités et des accès (IAM), les outils de gouvernance et d'audit, la sécurité du Cloud, la protection de l'information, la sécurité des mobiles et des logiciels, la sécurité des systèmes et des réseaux, la surveillance de la sécurité, l'analyse et le reporting, la gouvernance et l'organisation & règles.

Pour plus d'informations, veuillez contacter customers@kuppingercole.comw.wallix.com

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d'informations sur : www.wallix.com | info@wallix.com

Agence MCC

Martine Camilotti

Tel. +33 (0)6 60 38 20 02 / martine.camilotti@agencemcc.com

ACTUS Finance & Communication

Relations Presse Finance

Nicolas Bouchez

Tel. +33 (0)1 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr