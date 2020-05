05/05/2020 - 10:00

WALLIX VEUT SIMPLIFIER ET SECURISER L'ACCES DES UTILISATEURS A LEURS APPLICATIONS AVEC TRUSTELEM

WALLIX Trustelem , une offre européenne de gestion des identités et accès as-a-Service (IdaaS) simplifiée et adaptée aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), aux filiales des grands groupes et aux établissements publics.

, une offre européenne de gestion des identités et accès as-a-Service (IdaaS) simplifiée et adaptée aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), aux filiales des grands groupes et aux établissements publics. WALLIX Trustelem sécurise l'accès distant aux applications de l'entreprise et réduit les risques d'attaques liés au télétravail (vol d'identité et de mots de passe).

sécurise l'accès distant aux applications de l'entreprise et réduit les risques d'attaques liés au télétravail (vol d'identité et de mots de passe). Pour piloter sa stratégie commerciale et se positionner sur le marché de l'IdaaS, WALLIX nomme Kristine Kirchner comme Vice-Présidente du Développement Commercial Identité.

Paris, le 5 mai 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), lance sa plateforme de services WALLIX Trustelem pour unifier, simplifier et contrôler l'accès des employés aux applications de leur entreprise. La gestion des identités numériques est indispensable pour vivre dans un monde numérique de confiance, et rendre l'entreprise plus agile à l'heure de sa transformation digitale. C'est d'autant plus vrai dans le contexte d'une crise sanitaire ou d'une interdiction de déplacement, où de nombreux collaborateurs et prestataires de services doivent assurer la continuité de leur activité professionnelle en télétravaillant. Alors, les systèmes sont mis à rude épreuve, avec la nécessité d'assurer la résilience ainsi que la protection des données sensibles. C'est dans ce contexte que WALLIX positionne son offre Trustelem avec une approche full-Saas, et l'ambition de fournir aux petites et moyennes entreprises une solution ultra simple pour à la fois rendre flexible et agile leur organisation du travail. WALLIX va utiliser son réseau de revendeurs et d'intégrateurs pour distribuer cette solution d'IdaaS aux petites et moyennes organisations dans l'ensemble des territoires. Pour assurer la promotion et la distribution de son offre, l'éditeur nomme Kristine Kirchner au poste de Vice-Présidente du Développement Commercial Identité.

WALLIX TRUSTELEM : LA GESTION DES IDENTITES EN MODE SAAS DE CONFIANCE À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ FRANÇAIS

WALLIX Trustelem permet aux employés d'une organisation de s'authentifier au portail d'accès de l'entreprise, puis de fédérer l'accès aux différentes applications avec un seul portail unifié accessible par Internet. Outre le confort d'utilisation, la solution permet de bloquer les attaques en renforçant la sécurité des identités et des accès tout en proposant des outils d'administration efficaces qui facilitent les tâches quotidiennes de l'informatique. Les usagers du service se connectent facilement au travers d'un tableau de bord personnalisé, peuvent réinitialiser leur mot de passe sans pour autant solliciter l'équipe IT, et ont la garantie d'une authentification adaptée et sécurisée en fonction du lieu, de l'usage, et du type d'applications auxquelles ils souhaitent se connecter (Single-Sign-On et Multi Facteurs Authentification). La plateforme est hébergée et opérée par un fournisseur de Cloud de confiance européen afin de garantir la souveraineté et la sécurité des données des clients. WALLIX souhaite proposer son service d'IdaaS en priorité aux PME et établissements publics qui ont besoin de réduire rapidement leur surface d'attaque dans un contexte croissant de vols d'identités tout en pérennisant le télétravail.

KRISTINE KIRCHNER NOMMÉE VICE-PRÉSIDENTE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL IDENTITÉ

Nommée Vice-Présidente du Développement Commercial Identité et rattachée à la Direction des Opérations, Europe de l'ouest et Maghreb, Kristine Kirchner s'appuie sur l'ensemble de l'écosystème de WALLIX pour dynamiser les ventes de Trustelem et installer WALLIX sur le marché de l'IdaaS. Les partenaires revendeurs et intégrateurs de WALLIX peuvent désormais ajouter ce nouveau service dans leur catalogue de produits, et plus d'une dizaine d'entre eux ont déjà passé la certification Trustelem avec succès.

Kristine Kirchner indique : "Les entreprises et les utilisateurs veulent gagner en agilité et en sécurité avec plus de simplicité dans l'usage de leurs applications, sans pour autant compromettre la sécurité des données. Notre offre d'IdaaS permet aux organisations de déployer rapidement en élevant aussitôt le niveau de sécurité. Avec nos partenaires nous saurons les accompagner dans l'expérience d'une offre flexible, interopérable et économique. Plus besoin de partir dans de longs projets complexes pour contrôler ses accès et se mettre en conformité ! Je suis ravie de rejoindre WALLIX pour porter ce nouveau challenge et je mettrai tout en œuvre, avec mon expérience, pour contribuer au succès commercial de WALLIX Trustelem."

www.wallix.com | info@wallix.com

Agence MCC

Martine Camilotti

Tel. +33 (0)6 60 38 20 02 / martine.camilotti@agencemcc.com

ACTUS Finance & Communication

Relations Presse Finance

Nicolas Bouchez

Tel. +33 (0)1 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr