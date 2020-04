29/04/2020 - 18:00

Paris, le 29 avril 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce que son Assemblée Générale Mixte annuelle se tiendra le mercredi 10 juin 2020 à 15h au siège social à huis clos hors la présence de ses actionnaires.

Compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus et des décisions des autorités publiques appelant au confinement avec des restrictions strictes de circulation pour lutter contre sa propagation, le Directoire de la société en date du 28 avril 2020 a décidé que l'Assemblée Générale Mixte annuelle du 10 juin 2020 se tiendra à 15h au siège social de la Société à huis clos c'est-à-dire sans que les actionnaires (et les autres personnes ayant le droit d'y assister) ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle conformément à l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Il est précisé que l'Assemblée Générale Mixte annuelle du 10 juin 2020 sera présidée par Monsieur Jacques Chatain, Président du Conseil de surveillance. Le Directoire de la société a décidé que les scrutateurs seront Messieurs Jean-Noël de Galzain et la société T.D.H, actionnaires de la société.

L'avis préalable et l'avis de convocation qui seront publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) apporteront toutes les informations utiles sur le déroulement de l'Assemblée Générale du 10 juin 2020 et les modalités de participation des actionnaires.

L'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2020 ne sera pas retransmise (en direct ou ultérieurement) sur le site internet de la Société. En conséquence, la Société attire l'attention des actionnaires sur le fait que :

ils pourront voter préalablement à la tenue de l'Assemblée Générale via le formulaire de vote par correspondance ou en donnant procuration à un tiers ou au Président de l'Assemblée Générale, étant précisé que le formulaire de vote pourra être retourné par voie électronique conformément aux modalités précisées dans l'avis préalable et dans l'avis de convocation ; en revanche, le vote à distance en séance ne sera pas possible.

ils pourront poser des questions écrites préalablement à l'Assemblée. En revanche, aucune question ne pourra être posée pendant l'Assemblée Générale.

des demandes d'inscription de projets de résolutions pourront être effectuées préalablement à l'Assemblée conformément à la réglementation en vigueur mais aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l'ordre du jour pendant l'Assemblée Générale.

La Société sera particulièrement attentive au respect des droits des actionnaires et veillera à la qualité du dialogue actionnarial notamment via la procédure des questions écrites.

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée Générale annuelle seront mis en ligne sur le site internet de la société https://www.wallix-bourse.com/informations-financieres/informations-reglementees.html rubrique « Assemblée Générale » dès le 26 mai 2020.

Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et des éventuels dispositifs législatifs d'urgence qui pourraient être adoptés à cet égard. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement la rubrique « Assemblée Générale » sur le site internet de la société https://www.wallix-bourse.com/informations-financieres/informations-reglementees.html

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d'informations sur : www.wallix.com | info@wallix.com

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs

Olivier Lambert

Tel. + 33 (0)1 53 67 36 73 / wallix@actus.fr

Relations Presse Finance

Nicolas Bouchez

Tel. +33 (0)1 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr

Agence MCC

Martine Camilotti

Tel. +33 (0)6 60 38 20 02 / martine.camilotti@agencemcc.com