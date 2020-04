23/04/2020 - 17:45

Déjà distribué dans plus de 80 pays, WALLIX étend son déploiement vers l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine dans le cadre de son plan stratégique « Ambition 2021 ».

Paris, le 23 avril 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce le lancement de ses opérations en Espagne, via sa filiale WALLIX Iberica, dans le cadre de son ambitieux plan d'expansion internationale.

Le plan stratégique « Ambition 2021 », qui doit faire de WALLIX la référence européenne en matière de cybersécurité, a déjà donné lieu aux acquisitions, en 2019, de Simarks en Espagne et Trustelem en France, ainsi qu'à la création d'un second centre d'excellence technologique R&D en France.

WALLIX fournit actuellement des outils de protection avancés et un soutien technique continu en plusieurs langues, à plus de 1 000 clients dans 88 pays, couvrant la quasi-totalité de l'Europe, la plupart de l'Afrique et de l'Asie, l'Amérique du Nord et maintenant l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine. Grâce à la création de WALLIX Iberica, le Groupe fait un pas supplémentaire vers son objectif de couvrir environ 80% du marché mondial de la cybersécurité en 2021.

"L'Espagne est un marché important pour le Groupe WALLIX dont l'ambition est d'être un champion européen de la cybersécurité sur le marché mondial. La cybersécurité est l'une des principales préoccupations des entreprises espagnoles qui ont vu le nombre de cyberattaques se multiplier d'année en année, avec un fort impact sur la réputation et même sur la viabilité des entreprises touchées » explique Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX. "Nos solutions de cybersécurité aident les entreprises à atteindre le bon niveau de protection contre les risques informatique liés à l'accès des utilisateurs au réseau de l'entreprise -IT-, aux postes des utilisateurs, aux applications dans le cloud ou aux réseaux industriels -OT-. Nos technologies sont là pour anticiper les risques de fuite de données ou d'arrêt d'activité, pour contrôler les accès informatiques des prestataires ou des tiers mainteneurs, afin que nos clients se sentent protégés et qu'ils puissent se concentrer sur leurs activités métiers en confiance."

Comme dans les autres pays où le Groupe WALLIX est présent, WALLIX Iberica commercialisera ses produits et solutions à travers un réseau de partenaires avec lequel il travaille en étroite collaboration et auquel il fournit des outils de gestion de la clientèle, un support marketing, une formation et une vaste bibliothèque d'informations techniques et commerciales. WALLIX et ses partenaires forment ainsi un écosystème solide, durable et fiable au profit de leurs clients.

WALLIX Iberica déploie l'ensemble du portefeuille WALLIX, comprenant des produits de nouvelle génération tels que WALLIX Bastion - gestion des comptes à privilèges (PAM), WALLIX BestSafe - protection et management des Endpoints (EPM) et des nouveaux services Cloud.

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d'informations sur : www.wallix.com | info@wallix.com

