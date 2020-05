19/05/2020 - 08:00

Paris, le 19 mai 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) annonce avoir enregistré un total de plus de 20 M€ de commandes fermes dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Grâce à son arsenal de lutte contre la pandémie mondiale (stations de télémédecine, dispositifs médicaux connectés, masques, gels, gants, tests, etc..), la société est en première ligne dans le cadre des mesures de déconfinement progressives et de reprise d'activité.

Premières livraisons de masques N95 destinés à Santé Publique France

Dans le cadre de la commande de 8 millions de masques de protection N95 annoncée le 21 avril 2020, VISIOMED GROUP a procédé aux premières livraisons à compter du 1er mai 2020. À elle seule, cette commande initiée par le gouvernement français représente un montant supérieur à 10 M€.

Ventes d'équipements de protection sur le site de La Poste

Au-delà, VISIOMED GROUP est mobilisé dans le cadre de la reprise d'activité des TPE et PME et fournit, à ce titre, des équipements de protection sur la plateforme de commande créée par La Poste. Le Groupe va progressivement enrichir l'offre proposée avec ses dispositifs médicaux connectés.

Des dispositifs médicaux connectés pour gérer la distanciation sociale

VISIOMED GROUP a également positionné ses dispositifs médicaux connectés et ses solutions de télémédecine afin de contribuer à la gestion de la crise sanitaire, notamment face aux contraintes d'isolement et de distanciation sociale.

Le Groupe a ainsi déployé des oxymètres de pouls connectés permettant de mesurer la saturation en oxygène et ainsi de déterminer la gravité des cas suspectés d'infection. Ces derniers ont été déployés auprès de pharmacies, de médecins dans le cadre de l'initiative Docs On The Road et de professionnels de santé par l'intermédiaire d'Alcura France. Le référencement auprès de ce puissant réseau de distribution de matériel médical a également permis d'enregistrer une commande de 10 millions de masques chirurgicaux de la part d'Alliance Healthcare, maison-mère d'Alcura.

Plusieurs projets pilotes prometteurs de téléconsultation grâce au VisioCheck®

Le Groupe a, en parallèle, procédé à plusieurs déploiements de sa station de téléconsultation VisioCheck® dans le cadre de projets pilotes prometteurs :

Le service de médecine hyperbare de l'Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, dans le cadre de l'étude clinique « OHB10cov » sur la prise en charge par oxygénothérapie hyperbare de patients présentant une pneumopathie hypoxémiante à SARS-CoV-2 (Covid-19) dirigée par le Service de santé des armées (SSA).

L'AP-HP, pour l'hospitalisation à domicile en Ile-de-France en période de crise pour certaines maladies rares.

L'unité mobile de diagnostic et de dépistage (UMDD) du groupe LOXAM, dans le cadre de la campagne de dépistage des travailleurs immigrés expérimentée par la Mairie de Paris.

Les scooters de l'association Sauv Life, pour intervenir au chevet des malades du Covid-19, en lien avec le Samu.

Commercialisation de tests de dépistage virologique par RT-PCR

Enfin, VISIOMED GROUP a engagé la commercialisation d'un test RT-PCR[1] dans le cadre de l'accord de distribution exclusif avec Ustar Biotechnologies annoncé le 20 avril 2020.

Les tests RT-PCR de détection du Covid-19 développés par Ustar ont été approuvés par les autorités sanitaires en Chine et à Singapour et en cours d'enregistrement par l'Agence Nationale de sécurité du Médicament (ANSM) en France. Ces tests, basés sur la détection d'acides nucléiques caractérisant la présence du SARS-CoV-2 (Covid-19) sont des dispositifs médicaux ayant obtenu le marquage CE nécessaire à leur utilisation en France.

Les premières ventes sont attendues d'ici à la fin du mois.

Nouvel accord de distribution exclusif pour des tests de dépistage sérologiques

Le Groupe a également conclu un nouvel accord de distribution exclusif avec le laboratoire chinois LiClear Biotech pour la distribution de tests rapides sérologiques.

Les tests de détection rapide du Covid-19 développés par LiClear Biotech permettent de détecter, en 15 minutes et sans équipement spécifique, la présence d'anticorps à partir d'un simple prélèvement d'une goutte de sang.

Ces tests sont des dispositifs médicaux disposant du marquage CE (MedicalDevicesDirective98/79/EC Annex III).

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

[1] Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne après transcription inverse d'un acide ribonucléique (ARN) en ADN complémentaire