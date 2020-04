21/04/2020 - 08:00

Paris, le 21 avril 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) annonce avoir reçu une importante commande de masques de protection de la part des autorités françaises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Après la commercialisation d'un test RT-PCR[1] de dépistage virologique annoncée ce 20 avril, la société renforce à nouveau son arsenal de lutte contre la pandémie mondiale.

L'entreprise a mis au service de l'Etat français son réseau de partenaires en Asie, constitué depuis 2007, pour fournir un total de 8 millions de masques de protection N95 qui devraient être livrés dans les prochaines semaines.

Pour cette commande, d'un montant supérieur à 10 millions d'euros, VISIOMED GROUP a accepté de limiter sa marge commerciale pour participer à l'effort national.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne après transcription inverse d'un acide ribonucléique (ARN) en ADN complémentaire