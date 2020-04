20/04/2020 - 08:00

Paris, le 20 avril 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) annonce la commercialisation d'un test RT-PCR[1] de dépistage virologique des personnes atteintes par le coronavirus Covid-19. La société renforce ainsi son arsenal de lutte contre la pandémie mondiale, en complément de ses solutions innovantes de santé connectée ; VisioCheck®, la solution de téléconsultation en mobilité, et l'assistant virtuel d'orientation diagnostic.

Accord de distribution avec Ustar Biotechnologies

VISIOMED GROUP s'appuie sur l'expertise d'Ustar Biotechnologies, société chinoise créée en 2005 et dédiée à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de diagnostics moléculaires innovants en laboratoires médicaux (POCT[2]). Ustar compte parmi ses actionnaires la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les tests RT-PCR de détection du Covid-19 développés par Ustar ont été approuvés par les autorités sanitaires en Chine et à Singapour. Ces tests, basés sur la détection d'acides nucléiques caractérisant la présence du SARS-CoV-2 (Covid-19) sont des dispositifs médicaux ayant obtenu le marquage CE nécessaire à leur utilisation en France.

Test de dépistage

Le génome du SARS-CoV-2 est constitué d'ARN. La RT-PCR permet de détecter ce génome dans les prélèvements des patients dans un délai moyen de 3 heures.

L'inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR (code acte 5271) a été ajoutée au chapitre 19 de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale par arrêté du 6 mars 2020. Le dépistage du SARS-CoV-2 par RT-PCR fait l'objet d'une facturation à l'acte par le laboratoire de biologie médicale (LBM) à l'Assurance Maladie selon le circuit classique pour les actes de biologie et une prise en charge par l'assurance maladie et, le cas échéant, la complémentaire santé du patient.

Premières livraisons programmées début mai 2020

VISIOMED GROUP prévoit de commercialiser ces tests auprès des laboratoires de biologie médicale hospitaliers ou privés. Les premiers lots seront disponibles début mai.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne après transcription inverse d'un acide ribonucléique (ARN) en ADN complémentaire

[2] Point of Care Test