27/01/2021 - 18:00

Bonne performance du pôle 3DEXPERIENCE VAR en fin d'année

70% de revenus récurrents en 2020

Forte progression de la notation RSE

Lyon, le 27 janvier 2021 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ a réalisé un solide 4ème trimestre 2020 dans un contexte toujours fortement perturbé. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 36,2 M€, en repli de -7% (-8% à périmètre et taux de change constants), marqué notamment par le bon niveau d'activité du pôle 3DEXPERIENCE VAR, quasi stable sur la période (-1%).

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Visiativ a enregistré un chiffre d'affaires total de 190,0 M€, en recul limité à -6% (-8% en organique). Facteur de résilience pour le Groupe dans les mois à venir, le chiffre d'affaires récurrent a progressé de +5% en 2020, pour représenter 70% de l'activité sur l'exercice. L'année écoulée est également marquée par la nouvelle progression des activités à l'international (+2%), qui représentent 26% des ventes en 2020.

Fort de cette performance solide en 2020, Visiativ demeure concentré sur l'exécution du plan stratégique CATALYST et confirme son objectif de 30 M€ d'EBITDA visé en 2023, porté par l'accroissement des synergies entre les différentes activités et l'optimisation de la performance opérationnelle.

Chiffre d'affaires consolidé – Données non auditées

En M€ - Données au 31/12 2019

12 mois 2020

12 mois Variation Croissance organique 1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 126,1 116,2 -8% -8% VISIATIV PLATFORM 77,0 73,8 -4% -7% dont Édition (Moovapps) 31,8 28,8 -9% -15% dont Conseil en innovation 32,3 34,4 +7% +6% dont Business Development 12,9 10,5 -18% -18% Chiffre d'affaires total 203,2 190,0 -6% -8% dont chiffre d'affaires récurrent 127,1 133,1 +5% +3% % récurrent 63% 70% +7 pts

Performances par pôle

Le pôle 3DEXPERIENCE VAR (Value-added reseller), regroupant les activités liées à l'intégration des solutions de l'univers Dassault Systèmes, a réalisé un 4ème trimestre solide, avec un chiffre d'affaires quasi stable à -1% (-1% en organique), contre -12% sur les neuf premiers mois de l'exercice (-13% à périmètre et taux de change constants).

Sur l'ensemble de l'année 2020, le pôle s'inscrit en contraction de -8% (variation identique à périmètre et taux de change constants), ce qui constitue une solide performance au regard du contexte de marché, malgré le décalage de nombreux projets d'investissements en attente d'accords sur les subventions.

Le pôle VISIATIV PLATFORM achève l'année 2020 sur un repli annuel de -4% (-7% en organique).

Les solutions applicatives (Moovapps) s'inscrivent en recul de -9% en 2020 (-15% à périmètre et taux de change constants). Cette activité a poursuivi en 2020 son évolution vers un modèle Cloud, avec des facturations en mode SaaS en progression annuelle de +11% (dont +18% au 4ème trimestre) et qui ont représenté 30% des ventes Moovapps l'an dernier (contre 25% un an plus tôt). Le chiffre d'affaires récurrent, qui inclut également les prestations de maintenance, représente désormais 58% de l'activité d'édition (49% en 2019).

Le Conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) marque une nouvelle progression annuelle de +7% en 2020, dont +6% en organique, après une année 2019 déjà en forte progression (+28% en organique). Le dynamisme des activités de « Tax Credit Management » a continué de porter la solide performance de cette activité en 2020. La fin de l'exercice, en léger repli, était marquée par un fort effet de base par rapport au 4ème trimestre 2019 (en croissance organique de +50%) en particulier aux

États-Unis.

Pour rappel, Visiativ s'est renforcé au capital de Visiativ Conseil fin 2020, et détient désormais 97% du capital de la holding de contrôle de l'activité Conseil permettant au Groupe de bénéficier de l'intégration fiscale et de l'optimisation des structures.

Enfin, les activités de Business Development (cloud, infogérance, rapid manufacturing) sont en recul de

-18% en 2020, à 10,5 M€. Les activités d'impression 3D, qui inclus la filiale Valla pour laquelle Visiativ est entrée en négociation exclusive en vue de la cession d'une participation majoritaire du capital, ont enregistré un recul annuel de -21%.

Illustrant la résilience de Visiativ en 2020, le chiffre d'affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) s'est inscrit en progression de +5% l'an dernier (+3% à périmètre et taux de change constants). Le poids des activités récurrentes a été porté à 70% des facturations de Visiativ en 2020, contre 63% en 2019.

Sur le plan géographique, les activités à l'international enregistrent une légère croissance de +2% en 2020 (+1% à périmètre et taux de change constants), représentant désormais 26% des ventes du Groupe contre 24% en 2019. Les États-Unis et le Royaume-Uni s'inscrivent en croissance soutenue (respectivement +9% et +5% en organique), tirée par les activités de Conseil.

Forte progression de la notation RSE de Visiativ lors de la campagne Gaïa Rating 2020

Les résultats de la 12ème campagne Gaïa Rating dévoilés fin 2020 ont permis de mesurer les nouveaux progrès accomplis par le Groupe en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE).

À l'issue de la campagne 2020, Visiativ a obtenu une note générale de 64/100 (pour une note moyenne de la catégorie de 51/100), contre 39/100 lors de l'édition précédente. Sur la thématique sociale, Visiativ a notamment obtenu la note de 75/100 (pour une note moyenne de la catégorie de 45/100), ce qui positionne le Groupe parmi les sociétés les plus vertueuses et performantes dans ce domaine.

Agenda financier 2021

Événements Dates Résultats annuels 2020 Mercredi 24 mars 2021 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2021 Mercredi 21 avril 2021 Assemblée générale Jeudi 27 mai 2021 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2021 Mercredi 28 juillet 2021 Résultats 1er semestre 2021 Mercredi 22 septembre 2021 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021 Mercredi 20 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

Annexes - Chiffre d'affaires consolidé 4ème trimestre – Données non auditées

En M€ - Données au 31/12 T4 2019

(3 mois) T4 2020

(3 mois) Variation Croissance organique 1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 50,9 50,3 -1% -1% VISIATIV PLATFORM 25,4 20,9 -18% -21% dont Édition (Moovapps) 9,7 8,0 -17% -23% dont Conseil en innovation 11,1 10,2 -8% -11% dont Business Development 4,7 2,7 -41% -41% Chiffre d'affaires total 76,3 71,3 -7% -8% dont chiffre d'affaires récurrent 50,7 52,4 +3% +2% % récurrent 66% 74% +8 pts

1 croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation de CCSL (01/07/2019), d'ABGI Canada (01/07/19), de Living Actor (01/12/2019) et de MSC Associates (01/03/20), et taux de change constants.