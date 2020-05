18/05/2020 - 18:00

Lyon, le 18 mai 2020 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Les actionnaires de Visiativ sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire :

le 28 mai 2020, à 17 heures,

à huis clos au siège social : 26, Rue Benoit Bennier 69260 CHARBONNIERES LES BAINS

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, des restrictions de circulation et des mesures de confinement prises par le Gouvernement français, cette Assemblée Générale Mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos, au siège social de la société.

Dans ces conditions, tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée Générale Mixte, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale selon les modalités visées.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°49 du 22 avril 2020. Un avis correctif, modifiant la 8ème résolution, est également paru au BALO n°55 du 6 mai 2020.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés, au siège social de la société : 26, Rue Benoit Bennier 69260 CHARBONNIERES LES BAINS, et sur le site internet, www.visiativ.com, espace Investisseurs, rubrique Informations réglementées. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement cette rubrique dédiée sur le site de la société et les communiqués de presse de la Société, également disponibles sur le site internet de la société.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 203 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com