14/05/2020 - 10:30

Lyon, le 14 mai 2020 – 10h30. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

La pandémie et les deux mois écoulés de confinement ont indéniablement marqué le paysage économique des PME et ETI françaises. Au cours de cette période inédite, Visiativ a capitalisé sur sa grande proximité avec les dirigeants de PME et ETI pour les fédérer et analyser leurs besoins en matière d'innovation et de transformation à l'issue de cette crise.

Pour préparer la reprise, il en ressort ainsi quatre enjeux clés : la sécurité et la performance du système d'information, la transformation digitale de l'entreprise, l'industrie de demain et le financement de l'innovation. En lançant cette initiative inédite du « GRAND R », véritable dynamique centrée sur la résilience et la renaissance des entreprises, le groupe Visiativ entend apporter aux chefs d'entreprises une réponse à leurs enjeux.

Une période de confinement, accélératrice d'innovation et de transformation digitale

Les entreprises françaises ont dû réagir très rapidement face à la pandémie et aux mesures gouvernementales sanitaires liées à la crise du COVID-19 : elles ont repensé leur façon de travailler, adapté leur production et parfois remodelé complètement leur business model.

Une enquête1 auprès des clients Visiativ a permis de réaliser un « Baromètre de l'industrie en période de confinement », révélateur du ralentissement brutal de l'activité dans la quasi-totalité des secteurs d'activité : recours massif au dispositif d'activité partielle (plus de 80% des répondants), écosystèmes fragilisés par la fermeture de certains acteurs pouvant conduire jusqu'à l'arrêt total des chaînes de production dans certains secteurs (montage et fabrication parfois impactés à 80%).

Partenaire de proximité des PME et ETI depuis sa création, Visiativ a naturellement accompagné ses clients au cours de cette période dans le déploiement de solutions techniques pour assurer la sécurité et la continuité de l'activité. Au plus proche de leurs problématiques et à travers de nombreux partages d'expérience, le Groupe a identifié quatre grands enjeux majeurs rencontrés par l'ensemble des entreprises au cours de cette période :

la sécurité et la performance du système d'information : assurer l'accessibilité du système d'information à distance et fournir un environnement de travail performant et sécurisé à l'ensemble des collaborateurs ;

: assurer l'accessibilité du système d'information à distance et fournir un environnement de travail performant et sécurisé à l'ensemble des collaborateurs ; la transformation digitale de l'entreprise : garantir la continuité de l'activité, le lien interne (collaborateurs) et externe (clients, partenaires) notamment à travers des plateformes collaboratives sécurisées qui permettent de prolonger l'expérience « physique », dans un monde numérique ;

: garantir la continuité de l'activité, le lien interne (collaborateurs) et externe (clients, partenaires) notamment à travers des plateformes collaboratives sécurisées qui permettent de prolonger l'expérience « physique », dans un monde numérique ; l'industrie de demain : moderniser l'outil de production et la gestion du cycle de vie du produit, saisir l'opportunité de relocaliser une production en répondant aux nouvelles problématiques environnementales et de souveraineté nationale ;

: moderniser l'outil de production et la gestion du cycle de vie du produit, saisir l'opportunité de relocaliser une production en répondant aux nouvelles problématiques environnementales et de souveraineté nationale ; le financement de l'innovation : assurer la stabilité économique et l'équilibre financier de l'entreprise en s'appuyant sur les leviers de financement de l'innovation.

Face à cette crise inédite, Visiativ est persuadé qu'une partie des solutions réside dans l'agilité, l'écoute et l'échange. Le Groupe l'a notamment démontré pendant cette période, en créant des communautés d'entre-aide à destination des entrepreneurs ou encore des moments d'échanges entre dirigeants qui ont permis de casser leur isolement et partager leurs réflexions, pour traverser au mieux cette crise et préparer « l'après-crise ». La richesse de ces échanges prouve l'importance du réseau pour comprendre les enjeux et identifier les bonnes solutions.

Plus que jamais, Visiativ se positionne en partenaire des entreprises pour les accompagner et privilégier le levier du digital pour accélérer leur transformation.

LE "GRAND R", synonyme de Résilience et de Renaissance à l'heure du Rebond

Accélérer l'innovation et la transformation numérique des entreprises, telle est la raison d'être de Visiativ.

Une écoute active et les nombreuses interactions avec les dirigeants pendant cette période de confinement et de reprise progressive ont nourrit la proposition de valeur Visiativ autour des notions de Résilience et de Renaissance.

C'est ainsi que Visiativ a imaginé ce véritable élan du "GRAND R", qui se veut à la fois une démarche et une plateforme de coopération, humaine et digitale, pour accompagner les dirigeants du diagnostic à la transformation : fédératrice des savoir-faire et des compétences du Groupe, cette initiative « made in VISIATIV » vise à proposer des diagnostics, des recommandations opérationnelles, des guides méthodologiques, des outils, du conseil, de l'accompagnement au financement, et plus largement des mises en œuvre pragmatiques de solutions métiers adaptées au monde des PME et ETI.

Le "GRAND R", c'est aussi une plateforme apprenante qui s'inscrit dans une dynamique continue et qui s'enrichit des expériences passées réussies (plus de 200 feuilles de route).

L'objectif du "GRAND R" peut se résumer ainsi : accompagner le dirigeant pour identifier et mettre en œuvre les solutions les plus appropriées et répondre aux nouvelles priorités révélées par la crise.

Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ, commente : « La crise a obligé les entreprises, y compris Visiativ, à repenser leur façon de travailler et à faire preuve d'une grande agilité. L'engagement de confiance avec nos clients, l'énergie, la motivation et le pragmatisme sont autant de ressorts pour nous mettre en mouvement et nous ré-inventer.

Plus que jamais, la raison d'être de Visiativ est d'être le chef d'orchestre et le partenaire de proximité et de confiance des dirigeants de PME et ETI pour les aider à innover et se transformer, et leur permettre ainsi de devenir elles-mêmes des entreprises plateformes intelligentes. »

