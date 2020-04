22/04/2020 - 18:00

Croissance organique de +4% du pôle VISIATIV PLATFORM

Progression de +20% des ventes à l'international (+11% en organique)

Chiffre d'affaires récurrent porté à 66% du chiffre d'affaires

Lyon, le 22 avril 2020 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Au 1er trimestre 2020, Visiativ a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 42,3 M€ en progression de +2%. À périmètre et taux de change constants, la variation s'établit à -1%.

Chiffre d'affaires consolidé trimestriel – Données non auditées

En M€ - Données au 31/03 T1 2019

(3 mois) T1 2020

(3 mois) Variation Croissance organique1 3DEXPERIENCE (Dassault Systèmes) 24,8 24,2 -2% -5% VISIATIV PLATFORM 16,6 18,1 +9% +4% dont Édition (Moovapps) 7,0 7,0 0% -7% dont Conseil en innovation 6,9 8,4 +21% +16% dont Business Development 2,7 2,7 -1% 0% Chiffre d'affaires total 41,4 42,3 +2% -1% dont chiffre d'affaires récurrent 25,2 27,9 +11% +8% % récurrent 61% 66% +5 pts

Performances par pôle

Le pôle 3DEXPERIENCE VAR (Value-added reseller), regroupant les activités liées à l'intégration des solutions de l'univers Dassault Systèmes, a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 24,2 M€, en léger repli de -2% (-5% retraité de l'impact des taux de change et de la consolidation de CCSL).

Pour faire face au contexte sanitaire et aux mesures de confinement en vigueur dans de nombreux pays depuis mi-mars, les équipes de Visiativ ont été particulièrement sollicitées pour aider les clients à opérer les solutions Dassault Systèmes à distance afin de répondre aux problématiques de télétravail.

Le chiffre d'affaires du pôle VISIATIV PLATFORM, regroupant les activités issues des technologies propres à Visiativ, s'est établi à 18,1 M€ en progression de +9% (+4% en organique).

Les activités d'Édition (Moovapps) sont demeurées stables sur la période. En revanche, tirées par la forte croissance des activités de « Tax Credit Management », le Conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) a connu une progression de +21%, dont +16% en organique.

Les activités de Business Development (cloud, infogérance, rapid manufacturing) sont stables sur le trimestre.

Au global, la part du chiffre d'affaires récurrent poursuit sa progression (+11%) et représente 66% de l'activité trimestrielle contre 61% pour la même période l'an dernier (63% sur l'ensemble de l'exercice 2019).

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires à l'international a progressé de +20% (+11% en croissance organique), représentant 25% du chiffre d'affaires du trimestre, contre 23% au 1er trimestre 2019 (24% sur l'ensemble de l'exercice 2019).

Point de situation face à la pandémie du Covid-19

Pour faire face à la pandémie du Covid-19, des actions et des mesures de prévention ont été mises en œuvre pour réduire les risques de contamination au sein des équipes, en France comme à l'étranger, tout en garantissant une continuité maximale de services pour les clients.

La mise en œuvre du plan de continuité d'activité de Visiativ s'est déroulée sans difficulté et le Groupe déploie toutes ses ressources pour assister les clients dans la gestion de cette situation exceptionnelle. Depuis lundi 16 mars 2020, la quasi-totalité des collaborateurs du Groupe est en télétravail.

La décision a été prise de retarder les recrutements, excepté pour les activités cloud et infogérance (Visiativ Managed Services) qui connaissent une croissance soutenue depuis plusieurs semaines pour répondre aux nouveaux modes d'organisation du travail.

Il est à noter que l'ensemble des équipes dédiées à la R&D poursuivent pleinement leur activité. Visiativ entend poursuivre, voire accélérer, le développement de solutions qui représenteront un atout indispensable en sortie de crise.

Les mesures de confinement en vigueur dans la plupart des pays où opère le Groupe commencent à avoir un impact sur l'activité, particulièrement en France, avec des reports de décisions d'investissements des clients et des suspensions de quelques projets de déploiement sur site.

En conséquence, Visiativ a mis en place en France notamment, avec l'accord des partenaires sociaux, des mesures d'activité partielle de ses collaborateurs en rapport avec la baisse d'activité attendue.

À ce stade, il est prématuré de communiquer avec précision sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'activité du Groupe. Visiativ reste extrêmement attentif à l'évolution de la situation et des conséquences sur son activité.

Face à cette situation, le Groupe peut compter sur ses nombreux atouts ainsi que sur la résilience de son business model pour traverser cette crise inédite :

la récurrence de son activité, avec notamment une base de chiffre d'affaires récurrent qui représente désormais les 2/3 des ventes ;

des activités en phase avec les besoins des entreprises dans le contexte actuel (digitalisation, conseil en innovation, infrastructures cloud, etc.) ;

l'absence de dépendance client ou de dépendance sectorielle, grâce à la grande diversité de son portefeuille clients.

Situation financière solide au 31 mars 2020

À fin mars 2020, la trésorerie disponible s'établissait à 29,6 M€.

Par ailleurs, Visiativ étudie avec ses partenaires bancaires la possibilité de mettre en place un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) proposé dans le cadre de la crise.

Acquisition d'un bloc de 21% du capital de Visiativ Conseil

Visiativ annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de 21% du capital de Visiativ Conseil (holding de contrôle de l'activité Conseil en innovation), auprès d'actionnaires minoritaires non opérationnels. Cette opération interviendra dans le courant de l'année 2020 avec des décaissements sur les exercices 2020 et 2021.

À l'issue de l'opération, Visiativ détiendra en direct 77,6% du capital de Visiativ Conseil.

Agenda financier

Assemblée générale Jeudi 28 mai 2020 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 Mercredi 29 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 Mercredi 23 septembre 2020 Chiffre d'affaires 9 mois 2020 Mercredi 21 octobre 2020 Chiffre d'affaires annuel 2020 Mercredi 27 janvier 2021 Résultats annuels 2020 Mercredi 24 mars 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 203 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

1 Croissance à périmètre constant retraitée de l'impact de la consolidation de CCSL (01/07/2019) et de Living Actor (01/12/2019) et taux de change constants.