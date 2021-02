10/02/2021 - 07:30

10 février 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020).

Vente-unique.com commence l'exercice avec un chiffre d'affaires s'élevant à 44,2 M€ au 1er trimestre affichant ainsi une très forte croissance de +68% sur un an. La société confirme ainsi l'accélération de sa croissance, comme annoncé, après un second semestre 2019-2020 en progression de +43%.

Cette performance remarquable s'explique par la capacité de Vente-unique.com à répondre à la forte demande des consommateurs européens grâce à ses approvisionnements sécurisés et à sa chaine logistique agile et parfaitement optimisée. En outre, cette croissance illustre le succès de la société à conquérir, satisfaire et fidéliser de plus en plus de consommateurs dans un contexte d'accélération du mouvement de transformation digitale du marché européen du meuble.

Normes IFRS (en K€) 2019-2020 2020-2021 Variation France 14 947 24 413 +63% Europe du Nord et de l'Est[1] 7 231 13 301 +84% Europe du Sud[2] 4 082 6 437 +58% Total 26 259 44 152 +68%

Une croissance homogène dans toutes les régions

Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 1er trimestre de l'année en France s'élève à 24,4 M€ affichant ainsi une excellente progression de +63% sur un an, favorisée par la notoriété croissante de la marque associée à l'assainissement du marché français.

Sur la même période, l'activité de la société a également connu une excellente dynamique à l'international avec un chiffre d'affaires en progression de +74% sur un an, représentant désormais 45% des ventes totales de la société (+2 points sur un an).

L'Europe du Nord et de l'Est (13,3 M€) a enregistré la meilleure performance avec un chiffre d'affaires en progression record de +84% sur un an. L'Europe du Sud (6,4 M€) a également connu une très bonne dynamique sur ce trimestre, progressant de +58% sur un an.

Ainsi, les 11 pays couverts affichent une croissance à deux chiffres sur ce trimestre.

Des perspectives toujours très favorables

Le deuxième trimestre de l'exercice a démarré sur un rythme qui reste soutenu malgré le décalage de l'ouverture des soldes d'hiver en France au 20 janvier.

Cette tendance permet à la société d'avancer sereinement vers son objectif de réaliser 150 M€ de chiffre d'affaires sur 12 mois avant fin septembre 2022.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-2021,

le 12 mai 2021

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,75 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal