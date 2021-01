29/01/2021 - 18:30

29 janvier 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce la mise à disposition de son Rapport financier annuel pour l'exercice clos au 30 septembre 2020.

La société a adopté la norme IFRS 16 et fait le choix d'appliquer la méthode dite « rétrospective simplifiée ».

L'application de cette norme et ses impacts sont détaillés dans le rapport financier.

La société annonce également avoir introduit un nouvel indicateur alternatif de performance, à savoir l'EBITDA ajusté. Cet indicateur, calculé en retraitant l'EBITDA de l'impact de la valorisation comptable des Attributions d'Actions Gratuites, permet une comparaison plus pertinente des performances économiques de la société à celles de ses concurrents.

Dans ce cadre, le rapport financier annuel 2020 inclut une réconciliation chiffrée de cet indicateur avec les comptes comptables de la société pour les exercices 2019 et 2020.

Le Rapport financier annuel 2020 peut être téléchargé sur bourse.vente-unique.com.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021,

le 10 février 2021

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,75 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.