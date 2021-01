11/01/2021 - 18:00

11 janvier 2021. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société VENTE-UNIQUE.COM (FR0010766667 – ALVU FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 :

Nombre de titres : 21 723

Solde en espèces : 181 015,39 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 88 579 titres 721 887,15 € 313 transactions VENTE 91 287 titres 745 850,65 € 354 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres : 24 431

Solde en espèces : 158 845,12 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 2 janvier 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre de titres : 64 294

Solde en espèces : 5 518,72 €

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc (lien), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,75 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse [email protected] [email protected] 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74

Annexe :