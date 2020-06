04/06/2020 - 18:00

4 juin 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce le calendrier de paiement du dividende 2020.

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale, le 24 mars dernier, ont approuvé le principe du versement d'un dividende de 0,16 € par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019, offrant un rendement de 3,4%.

Le détachement est prévu le 11 juin et la mise en paiement interviendra à compter du 15 juin 2020.

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre de l'exercice 2019-2020,

le 17 juin 2020 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.