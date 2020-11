23/11/2020 - 08:30

Communiqué de presse

Les FCPI de Vatel Capital surmontent la crise

Paris, le 23 novembre 2020 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, a enregistré un net rebond des valorisations de ses FCPI au cours des huit derniers mois.

Entre mars et septembre 2020, les FCPI Dividendes Plus 3, 4, 6, et 7 ont affiché des progressions* comprises entre 12,5 % et 50 % , hors avantage fiscal :

Evolutions* FCPI Mars / Septembre 2020 mars-20 sept-20 Performance Dividendes Plus 3** 73,11 105,33 44,07% Dividendes Plus 4 71,44 106,91 49,65% Dividendes Plus 6 85,79 110,47 28,77% Dividendes Plus 7 96,79 108,93 12,54%

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

** Le fonds ayant été remboursé, sa performance est donc acquise.

Au global, l'ensemble des FCPI en cours de gestion présentent des performances positives, hors avantage fiscal, tout comme 7 des 8 FCPI remboursés par Vatel Capital depuis sa création.

Pour rappel, les FCPI Dividendes Plus ont pour objectif d'être investis à hauteur de 100 % dans des petites et moyennes entreprises innovantes françaises, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes. Parmi les secteurs d'activité susceptibles d'être privilégiés, on peut citer l'industrie innovante (énergie, secteur naval, matériaux), la santé et le numérique.

« Nous avons réussi à surmonter avec succès le passage à vide lié à l'épidémie de Covid. Et cela grâce à la résilience des PME dans lesquelles nous avons investi. Elles ont certes souffert mais ont prouvé leur résistance dans l'adversité. » déclare Jean-Michel Ycre, membre du comité de direction de Vatel Capital.

Dans le cadre de sa nouvelle offre IR, Vatel Capital a lancé le FCPI Dividendes Plus 8. Ouvert à la souscription jusqu'au 31 décembre 2020, il ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage de 6 ans maximum, soit au plus tard le 31 décembre 2026. Et cela dans la limite d'un montant souscrit de 12 000 euros pour un célibataire et de 24 000 euros pour un couple.

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 450 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté ». En 2015 et 2018, le FCP Vatel Flexible a obtenu le Lipper Fund Award. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En janvier 2020, Vatel Capital obtient la 2ème place dans la catégorie Capital Investissement du palmarès de la revue Gestion de Fortune. En mars 2020, Vatel Capital est élue 2ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

