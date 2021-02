Secteur ICB : 30202010 - Gérants d'actifs et dépositaires

26/02/2021 - 18:00

Un retour aux bénéfices au 2 d semestre 2020

semestre 2020 Un PNB en baisse de 11% à 179,1 M€

Des charges d'exploitation stables (-0,2%) à 168,8 M€ impactées par des éléments exceptionnels

Le Conseil d'administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), qui s'est tenu le 26 février 2021, a arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

« La pandémie de Covid-19 a fortement contraint la dynamique commerciale du Groupe UFF. Notre priorité dans ce contexte a été de protéger nos clients et nos collaborateurs. Je remercie vivement nos équipes qui se sont adaptées tout au long de l'année, avec une grande agilité, pour maintenir l'activité et répondre aux besoins de nos clients.

Le redressement de l'activité et de nos résultats au second semestre, mais aussi la prolongation de ce contexte de crise sanitaire inédit, m'incitent à un optimisme prudent pour le nouvel exercice. Pour l'accompagner, je sais pouvoir compter sur nos collaborateurs qui ont démontré durant cette période difficile leur engagement pour l'entreprise et ses clients. » déclare Julien Brami, Directeur Général de l'UFF.

Faits marquants :

L'activité commerciale a été fortement contrainte par la crise sanitaire. Au 1er semestre 2020, la mise en œuvre du confinement de la population a rendu impossibles les rendez-vous physiques en clientèle pour le réseau commercial de l'UFF durant dix semaines, justifiant le recours aux mesures de chômage partiel prises entre mi-avril et mi-juin. L'activité a ensuite progressivement repris au 2d semestre pour se conclure avec un mois de décembre très dynamique.

L'année 2020 se caractérise également pour l'UFF par l'entrée en vigueur, au 1er janvier, d'un nouveau contrat de travail pour le personnel commercial. Cet investissement permet le recrutement de professionnels qualifiés et favorisera la rétention de nos meilleurs collaborateurs. Les coûts de transition liés à la mise en place de ce nouveau modèle ont toutefois grevé les charges d'exploitation du Groupe, réduisant ainsi sa rentabilité.

Les mesures d'économies ont, quant à elles, permis de réduire les frais courants (-9%) et de poursuivre les investissements de modernisation définis dans le plan stratégique, à un rythme modulé pour tenir compte du contexte sanitaire.

Activité commerciale :

L'activité commerciale[1] globale s'élève à 1 294 M€, à comparer à 1 592 M€ en 2019 :

L'activité commerciale du réseau Salarié est en diminution de 18%, impactée par la crise sanitaire et économique et par la baisse de 9% de l'effectif moyen commercial en partie liée aux départs consécutifs à la mise en place du nouveau contrat de travail fin 2019. A l'exception du secteur des Valeurs Mobilières , en hausse de 18%, les autres secteurs sont en baisse. L' Immobilier recule de 39%, (-37% pour l'immobilier direct et -41% pour les souscriptions en parts de SCPI), l' Assurance de 11% et le secteur Entreprise de 1%. L'UFF affiche ainsi une performance commerciale globalement en ligne avec la moyenne du secteur et légèrement meilleure dans le domaine de l'Assurance.

est en diminution de 18%, impactée par la crise sanitaire et économique et par la baisse de 9% de l'effectif moyen commercial en partie liée aux départs consécutifs à la mise en place du nouveau contrat de travail fin 2019. A l'exception du secteur des , en hausse de 18%, les autres secteurs sont en baisse. L' recule de 39%, (-37% pour l'immobilier direct et -41% pour les souscriptions en parts de SCPI), l' de 11% et le secteur de 1%. L'UFF affiche ainsi une performance commerciale globalement en ligne avec la moyenne du secteur et légèrement meilleure dans le domaine de l'Assurance. Le réseau d'indépendants affiche une contraction de 31% de la collecte commerciale par rapport à 2019. La nouvelle offre de services déployée par CGPE a néanmoins fait ses preuves en 2020 avec un volume de rattachement de portefeuilles assurantiels proche de 101 M€, ce qui impactera favorablement les commissions sur encours.

Résultats financiers consolidés 2020 :

Les résultats financiers consolidés 2020 se caractérisent par :

Une collecte nette2 négative de -134 M€ (+86M€ au 31 décembre 2019), du fait de la baisse de la collecte commerciale conjuguée à des remboursements de fonds à terme (65 M€ en 2020 contre 9 M€ en 2019).

Des actifs administrés[3] en fin de période de 12,2 Md€ (pour 12,4 Md€ au 31 décembre 2019 et 11,8 Md€ au 30 juin 2020), en baisse limitée de 1%. Cette diminution est essentiellement liée à la collecte nette négative, les variations de cours ayant peu d'impact (+23 M€) malgré la très forte volatilité boursière constatée sur l'exercice.

Un Produit Net Bancaire de 179,1 M€, en baisse de 11% sur l'année après un repli de 18% au 1er semestre 2020. Corrélées à la collecte commerciale, les commissions de placement (-22%) reculent sur les principaux secteurs d'activité : l'Assurance vie -9%, l'Immobilier direct -40% et les SCPI -42%. A contrario, les secteurs de l'Entreprise et des Valeurs Mobilières progressent respectivement de +10% et +34%.

Les commissions sur encours sont stables par rapport à 2019 à 110,5 M€, malgré une légère baisse des actifs moyens administrés (-0,7%).

Le résultat financier affiche une perte de -1,9 M€ (+1,5 M€ en 2019), principalement liée au portefeuille d'OPC, détenu en propre et impacté par le choc qu'ont connu les marchés financiers à la fin du 1er trimestre 2020.

Un résultat d'exploitation de 8,7 M€, en recul de 73%, du fait de la baisse du PNB combiné à la stabilité des charges d'exploitation. En effet, malgré la bonne maîtrise des frais généraux qui diminuent de 9% sous l'effet des mesures d'économies budgétaires, les rémunérations commerciales sont en hausse de 3% pour un effectif commercial moyen en baisse de 11%. Ceci est dû à la mise en place du nouveau contrat de travail au 1er janvier 2020 qui a engendré 6,4 M€ de coûts de transition et conduit à une augmentation des salaires fixes des effectifs commerciaux et une corrélation moindre avec la collecte commerciale. Les frais de personnel administratif augmentent de 2% avec la progression de l'effectif moyen.

A noter que le résultat d'exploitation revient en territoire positif au 2d semestre, à 10,9 M€, effaçant la perte de -2,2 M€ du 1er semestre 2020.

Un bénéfice net annuel de 5,6 M€, contre +20,9 M€ en 2019, qui se décompose en une perte de ?1,9 M€ au 1er semestre 2020 et un gain de 7,5 M€ au 2d semestre 2020. Le coût du risque demeure maîtrisé (-0,7 M€).

Proposition de dividende ordinaire en numéraire

Le Conseil d'Administration, réuni le 26 février 2021 pour arrêter les comptes, souhaite proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 19 mai prochain, le versement d'un dividende en numéraire. Conformément à la demande de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) exprimée dans le communiqué de presse du 18 février dernier, cette proposition, calculée en ligne avec le montant maximum recommandé par la Banque Centrale Européenne lors de sa communication du 15 décembre 2020[4], fait l'objet d'un examen par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et sera communiquée ultérieurement.

Pour mémoire, l'UFF avait suspendu sa distribution de dividendes en 2020 conformément aux recommandations de la Banque Centrale Européenne et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment l'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires, le dividende sera détaché et mis en paiement le 26 mai 2021.

Structure financière

La structure bilancielle consolidée est saine avec une trésorerie de 215 M€ et des dettes et créances d'exploitation exclusivement à court terme.

Les capitaux propres consolidés, avant distribution du dividende, s'élèvent à 171 M€, contre 167 M€ au 31 décembre 2019.

Ces éléments traduisent la solidité financière de l'UFF, satisfaisant ainsi les exigences réglementaires avec un ratio de solvabilité CRD IV Bâle 3 de 30,4% et un ratio de liquidité à un mois de 4 264%.

Perspectives

L'année 2021 sera consacrée à la poursuite du déploiement du plan stratégique « Moderniser & Croître » et nos efforts se concentreront en particulier sur :

L'investissement dans le réseau commercial avec une politique volontariste de recrutement et de formation de nos collaborateurs pour accompagner la consolidation des effectifs ;

La satisfaction de nos clients qui passe par une relation de proximité inscrite dans la durée avec les conseillers ;

Des dépenses maîtrisées avec la poursuite des investissements dans la digitalisation des processus et des frais courants maîtrisés.

Sauf nouvelle dégradation de la situation sanitaire et économique, le Groupe table sur une poursuite du redressement engagé au 2d semestre 2020.

Enfin, le 23 février 2021, Aviva Plc a annoncé être entré en négociations exclusives avec Aéma Groupe (créé en janvier dernier à la suite du rapprochement entre Aésio et Macif) concernant la cession de sa filiale Aviva France. Le périmètre de l'opération comprend les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de gestion d'actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.

Autres informations

Les procédures d'audit, sur les comptes annuels et consolidés, ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification seront remis, après vérification du rapport de gestion et après réalisation des autres procédures requises. Le rapport financier annuel sera déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public sur le site Internet de la société, dans les délais réglementaires.

La présentation détaillée des résultats annuels 2020 sera également disponible sur le site internet de l'UFF à la rubrique « Actionnaires » (http://www.uff.net/actionnaires-investisseurs/74) le 1er mars 2021.

En raison de l'intégration opérationnelle des activités du Groupe, les chiffres de la société mère sont difficilement interprétables isolément. Le résultat individuel de l'exercice 2020 de l'Union Financière de France Banque s'élève à +0,2 M€.

Le Groupe Aviva France, société mère de l'Union Financière de France Banque, est considéré comme « partie liée ». Les relations opérationnelles entre les sociétés du Groupe de l'Union Financière de France Banque et le Groupe Aviva France concernent l'activité d'assurance vie, la gestion financière de certains OPC, des opérations de placement et des prestations informatiques.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont 900 dédiés au conseil.

Au 31 décembre 2020, l'Union Financière de France compte 197 000 clients, dont 176 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF ENDERBY Astrid de Bréon Françoise Paumelle Camille Pan Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 38 73 78 38 [email protected] [email protected] [email protected] cy

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son réseau salarié, de ses réseaux d'indépendants et de ses partenariats

2 Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période.

[3] Investissements des clients dans des titres financiers ou assurance vie gérés ou conseillers par le Groupe UFF.

[4] « […] jusqu'au 30 septembre 2021 […]. Les dividendes doivent rester inférieurs à 15% des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020 et ne pas dépasser 20 points de base du ratio CET1. »