26/05/2020 - 17:45

Paris, le 26 mai 2020

A la suite des évolutions règlementaires relatives à la représentation des salariés au sein des Conseils d'Administration des sociétés cotées induites par la loi n°2019-486 (dite loi Pacte), le Conseil d'Administration d'Union Financière de France Banque (« UFFB ») a conduit une réflexion globale sur l'évolution de sa composition en tenant compte du respect des ratios (i) d'indépendance des Administrateurs, (ii) de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes et (iii) de représentation de l'actionnaire majoritaire, prévus par la loi ou son Règlement Intérieur.

Dans ce contexte, à l'issue de ce processus de réflexion, les changements suivants ont été opérés dans la composition du Conseil d'Administration d'UFFB :

cooptation de la société Aviva Épargne Retraite[1], en remplacement de Phalla GERVAIS, démissionnaire de son mandat d'Administrateur en nom propre ;

désignation de Laurence MITROVIC en qualité de représentant permanent d'Aviva Épargne Retraite ;

désignation de Phalla GERVAIS en qualité de représentant permanent d'Aviva France ;

désignation de Dominico de CARVALHO en qualité de représentant permanent d'Aviva Vie.

La cooptation d'Aviva Épargne Retraite sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale annuelle.

Par ailleurs, il est précisé que le Conseil d'Administration soumettra dans un second temps la nomination de deux nouveaux administrateurs, les sociétés Aviva Retraite Professionnelle et Aviva Assurances, à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale. Les informations concernant ces deux entités seront communiquées aux actionnaires dans le cadre de la mise à disposition de la documentation d'Assemblée Générale.

À terme, le Conseil d'Administration d'UFFB serait composé comme suit[2]:

Patrick DIXNEUF, Président du Conseil d'Administration,

Julien BRAMI, administrateur et Directeur Général,

Jean-Bernard MATEU, administrateur indépendant,

Jean-François DEBROIS, administrateur indépendant,

Gwendoline CAZENAVE, administrateur indépendant,

Marie GRIMALDI, administrateur indépendant,

Cassandre MARITON SEGARD, administrateur

Aviva Vie, administrateur personne morale, représenté par Dominico de CARVALHO

Aviva France, administrateur personne morale, représenté par Phalla GERVAIS

Aviva Épargne Retraite, administrateur personne morale, représentée par Laurence MITROVIC

Aviva Retraite professionnelle, administrateur personne morale,

Aviva Assurance, administrateur personne morale

Hervé POMMERY, administrateur représentant les salariés actionnaires,

Franck ZIOLKOWSKI, administrateur représentant les salariés,

Un second administrateur représentant les salariés dont la désignation interviendra au plus tard dans les six mois suivant la tenue de l'Assemblée Générale 2020.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 400 salariés, dont près de 1 050 dédiés au conseil.

Au 31 mars 2020 l'Union Financière de France compte 198 000 clients, dont 178 000 particuliers et

20 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF PLEAD Astrid de Bréon Françoise Paumelle Etienne Dubanchet Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 62 70 09 43 astrid_de-breon@uff.net francoise_paumelle@uff.net etienne.dubanchet@plead.fr

[1] Société anonyme au capital de 553 879 451 € dont le siège social est situé au 70, avenue de l'Europe 92270 Bois Colombes et immatriculée sous le numéro 378 741 722 R.C.S. Nanterre

[2] Sous réserve de la ratification de la cooptation d'Aviva Épargne Retraite et de l'approbation de la nomination d'Aviva Retraite Professionnelle et Aviva Assurances