27/04/2020 - 18:00

Paris, le 27 avril 2020

UFFB annonce l'arrivée d'Astrid de BRÉON en qualité de Directrice Générale Déléguée.

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Astrid de BRÉON en qualité de Directrice Générale Déléguée de la Société à compter de ce jour.

Astrid de BRÉON aura sous sa responsabilité la Direction des Risques, Conformité et Contrôle Permanent, la Direction Financière, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Juridique.

Astrid de BRÉON débute sa carrière au sein de la banque BNP Paribas. Entrée en 2004 à la Direction Financière du Groupe, elle devient début 2010 responsable de la Stratégie auprès de la Direction Générale de BNP Paribas. Elle travaille ensuite pour la Banque de Détail en France où elle coordonne le lancement de Hellobank en 2013 avant d'exercer des fonctions opérationnelles de directrice adjointe d'un centre d'affaires Entreprises. En 2017, elle rejoint Bourbon, en tant que Directrice Générale Déléguée en charge de l'Administration et des Finances.

Astrid est diplômée de l'Essec où elle a également enseigné en tant que professeur vacataire du département Finance.

L'UFF en quelques mots

L'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 300 salariés, dont plus de 900 dédiés au conseil.

Au 31 décembre 2019, l'Union Financière de France compte 199 000 clients, dont 179 500 particuliers et 20 500 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.