02/02/2021 - 18:00

Données consolidées non auditées - en M€ - Normes IFRS 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires annuel 214,9 219,2 -2%

La société Contacts Consulting est consolidée depuis le 1er février 2019, Océane Consulting Nord depuis le 1er juillet 2019, Neonn depuis le 1er août 2019 et Ebiznext depuis le 1er décembre 2019.

Au 4ème trimestre de son exercice 2020, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 54,5 M€, en recul de 8% par rapport au 4ème trimestre 2019.

À l'issue de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé d'Umanis s'est établi à 214,9 M€, en léger repli de 2% par rapport à 2019, témoignant de la bonne résistance du groupe au cours d'une année atypique.

RÉSULTATS ANNUELS 2020

Dans le sillage du 3ème trimestre, le taux d'activité a poursuivi sa remontée progressive sur la fin de l'année.

Sous l'effet de l'optimisation de l'efficacité opérationnelle du groupe et grâce aux mesures prises par la société (recours accru à l'organisation en centres de services et au télétravail, gestion stricte des dépenses et contrôle des engagements, etc.), Umanis estime être en mesure d'afficher un EBITDA 2020 supérieur à celui enregistré en 2019 (rappel : marge d'EBITDA de 10,1%).

Umanis fera état de ses perspectives 2021 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2020, mi-avril. D'ores et déjà, Umanis a annoncé un important plan d'embauches en 2021 avec le recrutement de 670 collaborateurs en France.

PROJET D'ACQUISITION D'UNE ESN DIGITALE FRANCAISE

Umanis annonce avoir relancé sa politique d'acquisition, après une pause en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Le groupe est entré en négociation exclusive pour l'acquisition d'une ESN française spécialisée dans la transformation digitale des entreprises.

Cette société a réalisé un chiffre d'affaire de plus de 20 M€ en 2020, accompagné d'une rentabilité qui se situe dans les standards d'Umanis.

Cette opération, qui devrait se concrétiser dans le courant du 1er trimestre 2021, sera financée intégralement en numéraire, par tirage sur la ligne de crédit dédiée au financement des opérations de croissance externe.

Par ailleurs, d'autres dossiers sont actuellement à l'étude.

AGENDA FINANCIER

14 avril 2021 Résultats annuels 2020 (audités) 5 mai 2021 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 (non audité) 3 juin 2021 Assemblée générale annuelle 27 juillet 2021 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 (non audité) 16 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 (non audités) 4 novembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 (non audité) 2 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 (non audité) 13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

