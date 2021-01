05/01/2021 - 18:15

Communiqué de presse Levallois-Perret, le 5 janvier 2021

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU

31 DECEMBRE 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Umanis (Euronext Growth - FR0010949388 - ALUMS) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 9 908

Solde en espèces: 143 034,52 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 104 239 titres 601 184,18 € 1 010 transactions VENTE 112 117 titres 659 798,35 € 971 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 17 786

Solde en espèces: 84 420,35 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 150 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 010 104 239 601 184,18 971 112 117 659 798,35 01/07/2020 7 465 2147,93 1 125 580 02/07/2020 0 0 0 7 1212 5609,62 03/07/2020 3 372 1721,65 0 0 0 06/07/2020 2 300 1380 5 346 1601,5 07/07/2020 5 547 2516,15 4 615 2850,28 08/07/2020 1 115 526,7 0 0 0 09/07/2020 1 85 389,3 2 347 1592,73 10/07/2020 8 815 3728,3 4 415 1902,98 13/07/2020 0 0 0 8 1300 5997,03 14/07/2020 5 383 1766,13 0 0 0 15/07/2020 0 0 0 13 1233 5808,91 16/07/2020 8 1548 7257,8 6 270 1284,42 17/07/2020 6 668 3103,93 0 0 0 20/07/2020 5 1065 4916,89 6 1215 5649,99 21/07/2020 3 265 1201,64 3 300 1365 22/07/2020 8 1000 4533 13 2825 12996,13 23/07/2020 0 0 0 29 2390 11689,01 24/07/2020 17 1095 5680,31 2 165 866,7 27/07/2020 16 1739 8845,77 8 528 2714,87 28/07/2020 1 105 535,5 22 1616 8668,39 29/07/2020 19 3187 17800,35 13 1001 5708,3 30/07/2020 14 3209 17771,44 10 2333 13043,1 31/07/2020 13 1191 6444,86 4 477 2598,65 03/08/2020 2 501 2705,4 8 1464 8040,43 04/08/2020 0 0 0 6 815 4544,93 05/08/2020 1 157 872,92 8 1326 7541,23 06/08/2020 9 714 4090,08 3 350 2010,02 07/08/2020 4 900 5123,97 2 101 578,74 10/08/2020 4 354 2096,64 15 1880 10875,8 11/08/2020 2 200 1200 2 244 1468,88 12/08/2020 20 2339 13341,89 1 834 4770,48 13/08/2020 9 354 2067,57 1 120 696 14/08/2020 1 26 148,72 1 150 867 17/08/2020 0 0 0 19 1019 6035,33 18/08/2020 4 306 1899,74 12 663 4114,98 19/08/2020 3 281 1738,97 1 158 982,76 20/08/2020 7 806 5003,97 2 399 2483,78 21/08/2020 24 2452 14646,04 5 960 5631,65 24/08/2020 13 1419 8302 6 133 779,86 25/08/2020 0 0 0 4 1089 6386,99 26/08/2020 2 821 4814,1 25 4329 26229,41 27/08/2020 9 1052 6404,05 3 115 710,7 28/08/2020 6 334 2017,69 8 1005 6102,86 31/08/2020 10 1075 6542,56 6 256 1581,21 01/09/2020 20 1790 10596,26 1 50 296 02/09/2020 0 0 0 4 652 3881,94 03/09/2020 10 821 4819,52 4 301 1781,92 04/09/2020 12 1466 8235,26 5 1420 8001,13 07/09/2020 5 250 1440 0 0 0 08/09/2020 8 205 1178,79 0 0 0 09/09/2020 16 1564 8790,93 5 175 989,21 10/09/2020 0 0 0 22 1115 6313,58 11/09/2020 15 1879 10544,76 1 174 995,28 14/09/2020 4 212 1172,23 3 423 2349,89 15/09/2020 10 438 2400,46 11 1071 5915,99 16/09/2020 0 0 0 11 965 5411,62 17/09/2020 22 2024 11161,15 5 106 600,9 18/09/2020 6 1739 9510,24 12 2000 10958,6 21/09/2020 7 975 5211,47 7 745 4048,48 22/09/2020 10 1058 5641,04 2 150 801 23/09/2020 3 336 1782,82 2 625 3326,38 24/09/2020 8 400 2119 3 540 2862,81 25/09/2020 17 1669 8648,26 4 815 4268,97 28/09/2020 3 1036 5617,81 35 4496 24448,8 29/09/2020 8 555 3159,78 8 775 4475,47 30/09/2020 4 461 2653,56 10 1583 9202,45 01/10/2020 4 623 3621,69 5 450 2628 02/10/2020 6 1575 9137,99 10 1425 8305,47 05/10/2020 8 2103 12113,7 14 1676 9770,24 06/10/2020 6 337 1963,19 6 1266 7456,11 07/10/2020 1 56 332,64 6 1010 6023,64 08/10/2020 0 0 0 15 1461 8908,01 09/10/2020 17 1378 8250,36 9 993 5945,49 12/10/2020 0 0 0 14 1390 8627,59 13/10/2020 18 1604 10166,47 15 1262 8036,92 14/10/2020 5 159 1013,24 2 50 321 15/10/2020 22 1919 11882,26 3 6 37,9 16/10/2020 7 367 2242,08 8 1299 8076,79 19/10/2020 1 125 785 4 861 5394,34 20/10/2020 19 985 6173,09 5 312 1997,83 21/10/2020 26 1873 11435,23 4 86 544,08 22/10/2020 11 638 3826,98 6 475 2853,99 23/10/2020 21 1570 9207,11 11 2486 14582,63 26/10/2020 17 1849 10711,26 2 796 4632 27/10/2020 8 600 3384 4 296 1675,06 28/10/2020 20 1501 8008,44 0 0 0 29/10/2020 1 30 153 8 1115 5844,72 30/10/2020 2 324 1757,76 7 700 3832,01 02/11/2020 5 265 1470,8 5 1072 5948,21 03/11/2020 0 434 2446,33 0 615 3485,88 04/11/2020 2 74 417,36 14 514 2959,71 05/11/2020 12 2777 15975,25 12 198 1154,28 06/11/2020 8 933 5327,43 1 444 2530,8 09/11/2020 9 345 1949,28 0 0 0 10/11/2020 8 1705 9570,17 5 925 5242,99 11/11/2020 5 694 4050,81 10 1696 9800,84 12/11/2020 5 170 1010,75 10 380 2284,79 13/11/2020 14 2234 13438,85 7 750 4594,8 16/11/2020 14 1334 8069,77 6 395 2405,19 17/11/2020 1 222 1349,76 8 1630 10035,75 18/11/2020 30 3526 20745,57 6 301 1785,95 19/11/2020 0 0 0 8 1067 6380,34 20/11/2020 15 951 5673,86 16 1132 6814,75 23/11/2020 2 200 1184 17 472 2830,91 24/11/2020 0 0 0 9 1248 7495,86 25/11/2020 5 640 3867,58 4 150 909 26/11/2020 12 525 3132,31 3 51 308,06 27/11/2020 14 570 3396,92 3 18 108,36 30/11/2020 15 990 5878,32 3 535 3226,48 01/12/2020 1 93 556,14 13 949 5735,95 02/12/2020 2 250 1504 8 600 3637,02 03/12/2020 12 1270 7692,39 7 350 2142,95 04/12/2020 21 1620 9551,36 4 704 4233,79 07/12/2020 4 328 1954,19 10 751 4512,53 08/12/2020 16 1499 9047,36 7 450 2741,49 09/12/2020 10 875 5217,28 9 906 5432,47 10/12/2020 1 9 53,46 7 1059 6351,46 11/12/2020 6 734 4380,88 17 3010 18281,24 14/12/2020 0 0 0 0 1954 12798,11 15/12/2020 13 1053 7150,82 13 1173 8094,76 16/12/2020 5 267 1798,83 7 571 3901,99 17/12/2020 7 421 2858,38 6 773 5333,7 18/12/2020 17 1783 11860,52 9 988 6697,36 21/12/2020 0 875 5726,53 0 45 283,58 22/12/2020 5 989 6349,48 7 2084 14153,28 23/12/2020 13 732 4942,9 8 1521 10442,43 24/12/2020 11 1297 8565,65 3 332 2262,28 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 0 0 0 16 1808 12123 29/12/2020 0 0 0 17 1471 10735,21 30/12/2020 4 476 3956,8 24 2236 18856,19 31/12/2020 6 340 2929,3 21 1070 9359,72

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Umanis_On_Air Umanis

Contacts