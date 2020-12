02/12/2020 - 18:30

Communiqué de presse Levallois-Perret, le 2 décembre 2020

Communiqué de mise à disposition du

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 2020/2021

Le Groupe Umanis annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financier son nouveau descriptif de programme de rachat d'actions pour 2020/2021.

Ce descriptif peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante www.umanis.com dans la rubrique « Investisseurs/Actions ».

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

