16/11/2020 - 12:15

Dans un contexte de recrudescence de criminalité informatique, Umanis a fait l'objet, comme de nombreuses autres sociétés, d'une cyberattaque le 14 novembre.

La propagation du virus a été immédiatement stoppée, grâce à des mesures d'isolement. Le réseau informatique et les applications ont été déconnectés le temps du week-end pour protéger les clients et les partenaires.

Toutes les actions visant à la continuité de l'activité des systèmes et des opérations ont été réalisées afin d'assurer le redémarrage de la quasi-totalité du service dès ce lundi matin.

Les équipes d'Umanis sont pleinement mobilisées pour assurer un retour à la normale dans les prochains jours.

Umanis s'engage à tenir informés, sans délais et régulièrement, ses clients, ses partenaires ainsi que les autorités compétentes.

Umanis remercie ses clients et partenaires pour leur compréhension.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

