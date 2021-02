13/02/2021 - 12:00

UMALIS GROUP confirme l'acquisition de son concurrent CAPE SERVICE, l'une des plus anciennes sociétés de portage salarial française et annonce sa volonté de procéder à une nouvelle acquisition sur 2021.

UMALIS GROUP a signé l'acquisition de la société CAPE SERVICE le jeudi 11 février. Cette acquisition augmente le chiffre d'affaires proforma de la société de 950 000 €. La société CAPE SERVICE, forte de ses 250 000 € de fonds propres et de ses 40 consultants, devient filiale directe de UMALIS GROUP.

UMLIS GROUP contrôle également deux autres société de portage salarial : UMALIS RESEARCH, CA 1,5 M€, dédiée au portage salarial d'experts en informatique et de chercheurs, et UMALIS VIP, CA 1,5 M€, dédiée aux experts indépendants aux plus fortes facturations.

Suite à cette acquisition, le chiffre d'affaires proforma de UMALIS GROUP SA et de ses filiales est donc de 8,5 Millions d'Euros sur 2020.

L'ensemble des sociétés de portage salarial des sociétés contrôlées par la holding EDERN a réalisé un CA proforma de 12 Millions d'Euros sur 2020.

Pour Christian PERSON, “Notre objectif, pour Umalis Group, est d'atteindre le cap symbolique de 20 Millions d'Euros dans un délais de 24 mois, moitié par croissance organique, moitié par croissance externe. Nous sommes en veille sur toutes les sociétés de portage salarial et nous étudierons toutes les opportunités d'acquisition qui nous seront présentées”.

UMALIS GROUP SA a été créé en 2008 par Christian Person et fait partie du groupe EDERN . EDERN est un ensemble de sociétés de portage salarial. UMALIS GROUP est coté sur le Marché Euronext Access Paris / Mnémonique : MLUMG – Code ISIN : FR0011776889 / Contact: [email protected]