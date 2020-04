29/04/2020 - 18:00

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 29 avril 2020 – Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards, annonce son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2020 (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020). Les revenus consolidés ont enregistré une diminution de 6%, principalement attribuée à la réduction des activités engineering à Crolles, France.

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR L'ANNÉE FISCALE 2020

en k€ (IFRS)

- non audité Année fiscale

2020 Année fiscale

2019 Variation annuelle

Du 1er avril 2019 au

31 mars 2020 Du 1er avril 2018 au

31 mars 2019 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 6 203 6 581 -6% Manufacturing 4 190 3 672 +14% Engineering 2 013 2 909 -31% Ratio manufacturing 68% 56%

Le chiffre d'affaires consolidé pour l'année fiscale 2020 a totalisé 6,2 M€, soit une baisse de 6% par rapport à l'exercice précédent (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019).

Les revenus liés aux activités manufacturing du Groupe s'élèvent à 4,2 M€, en augmentation de 14% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce développement est en phase avec la stratégie de la Société d'accroissement constant de ses activités de production, qui comptent désormais pour 68% du revenu global de Tronics. Cette dynamique a été soutenue par la demande croissante pour les capteurs inertiels MEMS haute performance de Tronics ainsi que sur les BioMEMS, ces derniers étant fabriqués dans la filiale américaine du Groupe.

Les activités engineering, dédiées au développement et à l'industrialisation des futurs produits MEMS sur-mesure du Groupe, s'élèvent à 2,0 M€ pour l'année fiscale 2020 (contre 2,9 M€ sur l'année fiscale 2019).

Le chiffre d'affaires de la filiale américaine est en hausse, atteignant 0,9 M$ contre 0,6 M$ sur l'exercice précédent, confirmant ainsi la reprise progressive de l'unité de production à Dallas. La filiale américaine représente désormais 13% du chiffre d'affaires total du Groupe.

Par conséquent, le Groupe devrait annoncer des pertes significatives sur la période s'achevant au 31 mars 2020, compte tenu des investissements continus dans le développement de nouveaux produits et des dépenses visant à soutenir les deux unités de production, selon la stratégie définie.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CRISE COVID-19



Tronics a été impacté en mars 2020 par l'épidémie de Covid-19. La santé de ses collaborateurs étant sa priorité absolue, le site de Crolles a fermé pendant 14 jours afin de réorganiser ses activités et assurer un minimum de contacts entre les collaborateurs sur site. L'impact sur le résultat de mars 2020 est estimé à environ 0,3 M€ de pertes supplémentaires.

L'activité à Crolles a redémarré le 2 avril 2020 à un rythme plus lent compte tenu de l'augmentation des mesures de protection sanitaire sur place afin de protéger les salariés. Les coûts fixes seront adaptés en conséquence, notamment à travers l'utilisation du chômage partiel. Les impacts pour le prochain exercice 2021 sont toujours en cours d'évaluation.

À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du Groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue d'une Offre Publique d'Achat conclue en janvier 2017, TDK Electronics AG (anciennement EPCOS AG) détient désormais 74% du capital de Tronics.

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est une des sociétés les plus importantes d'électronique basées à Tokyo, au Japon. Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2019, TDK affiche des ventes totales de 12,5 milliards de dollars et emploie environ 105 000 personnes dans le monde.