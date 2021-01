11/01/2021 - 08:00

Carnet de commandes consolidé : 12,2 M€ (- 1%)

Chiffre d'affaires : 10 M€

EBITDA positif et en très forte hausse (+ 556 K€ à comparer à + 35 K€)

Trésorerie nette de 17,4 M€ et poursuite du désendettement (- 380 K€)

Pas de souscription de PGE

En milliers d'euros 30/09/2020*

6 mois 30/09/2019*

6 mois Variation 31/03/2020

12 mois Chiffre d'affaires 9.980 12.645 - 21% 23.542 Marge brute 6.498 7.904 - 18% 14.454 % chiffre d'affaires 65,1% 62,5% 61,4% Autres achats et charges externes 2.256 3.303 - 32% 6.069 Salaires et charges 3.614 4.469 - 19% 8.491 Excédent brut d'exploitation 556 35 NS (335) % chiffre d'affaires 5,6% 0,3% -1,4% Amortissements et provisions 1.039 1.392 - 25% 2.697 Résultat d'exploitation (483) (1.357) (3.032) % chiffre d'affaires -4,8% -10,7% -12,9% Résultat financier (261) (170) (74) Résultat courant avant impôt (744) (1.527) (3.107) Résultat exceptionnel 39 308 229 Impôt sur les bénéfices 260 (5) 52 Résultat net part du Groupe (964) (1.214) (2.930) % chiffre d'affaires -9,7% -9,6% -12,4%

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

Carnet de commandes : 12,2 M€

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes consolidé est ressorti quasiment identique à celui du 30 septembre 2019 : il a atteint 12,2 M€, à comparer à un chiffre d'affaires consolidé semestriel de 10 M€, laissant un solde de 2,2 M€ à facturer sur le second semestre. L'explication de ce décalage est l'enregistrement d'une commande exceptionnelle avec un acteur majeur du secteur e-commerce américain pour un montant de 5,11 M$ dont seulement 60% étaient facturés au 30 septembre 2020.

Chiffre d'affaires : 10 M€

Si, au même titre que les principaux intervenants industriels mondiaux, TRILOGIQ a été impacté par la crise du Coronavirus, le Groupe est parvenu à limiter la baisse de son activité mondiale à 21%, passant de 12,6 M€ de chiffre d'affaires au 30 septembre 2019 à 10 M€ au 30 septembre 2020.

Marge brute : 65,1% du chiffre d'affaires

Le taux de marge brute a augmenté significativement, de 61,4% du chiffre d'affaires au 31 mars 2020 à 65,1% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2020, validant ainsi la nouvelle stratégie d'optimisation du sourcing du Groupe.

Excédent brut d'exploitation : 556 K€ (5,6% du chiffre d'affaires)

L'effet conjugué de la hausse de la marge brute de 3,7 points par rapport au 31 mars 2020 et de la réduction de 1,9 M€ des dépenses d'exploitation au cours du premier semestre a permis à TRILOGIQ de retrouver un EBITDA significativement positif de 556 K€, ce qui constitue une réelle performance dans le contexte actuel.

Restructurations

Hors Covid-19, les deux faits marquants de ce semestre ont été :

la fermeture de l'usine de production anglaise non rentable, seule la structure commerciale restant opérationnelle,

la réorganisation des filiales mexicaine et sud-africaine.

En dépit de frais de restructuration de l'ordre de 110 K€ en Grande-Bretagne, au Mexique et en Afrique du Sud, les dépenses d'exploitation (hors achats de matières premières, amortissements et provisions) ont diminué de 1,9 M€, notamment aux niveaux des coûts logistiques et des frais de structure. Cette stratégie de réduction des coûts s'est avérée payante puisque, couplée à la hausse de la marge brute, TRILOGIQ enregistre un excédent brut d'exploitation positif de 556 K€ à comparer à 35 K€ au 30 septembre 2019.

Hors achats de matières premières, amortissements et provisions, les charges d'exploitation ont en effet diminué de 25% de la manière suivante :

une baisse de 32% des autres achats et charges externes, principalement due à la réduction des frais de structure et des coûts logistiques intra-groupe suite aux fermetures de plusieurs sites de production,

une contraction de 19% des charges de personnel. Le Groupe comptait 188 collaborateurs au 30 septembre 2020 à comparer à 225 au 30 mars 2020.

Les principaux contributeurs positifs à l'EBITDA du Groupe ont été :

les filiales allemande et nord-américaine, un des objectifs prioritaires de TRILOGIQ restant d'intensifier sa présence commerciale dans ces deux pays,

les filiales slovaque, roumaine et turque.

Les principaux contributeurs négatifs à l'EBITDA du Groupe ont été :

la société-mère française qui a été fortement impactée par le confinement du printemps et qui supporte les frais des structures commerciales belge, italienne et anglaise (depuis sa transformation en bureau de vente le 1 er août 2020). Depuis le mois de septembre, la société est cependant quasiment parvenue à recouvrer son niveau d'activité pré-pandémie,

la filiale anglaise dont la restructuration est aujourd'hui achevée,

la filiale mexicaine dont les coûts de personnel et de structure ont été drastiquement réduits au cours de ce semestre et qui va bénéficier au cours du second semestre de l'impact positif de deux commandes significatives dans la distribution et l'industrie automobile pour un montant global de l'ordre de 0,5 M$,

la filiale brésilienne qui continue à rencontrer des difficultés sur son marché.

Résultat d'exploitation : - 483 K€

En intégrant un niveau d'amortissements de 1 M€, le résultat d'exploitation ressort négatif à - 483 K€ sur la période. L'amortissement des presses et des moules de la gamme composite est appelé à se réduire fortement dans les années à venir, celui des moules prenant fin lors de l'exercice 2021-2022. Au 31 mars 2021, TRILOGIQ aura donc à sa disposition un outil de production très récent et amorti à près de 90%.

Résultat financier : - 261 K€

En raison de l'évolution défavorable par rapport à l'Euro de certaines devises (Dollar américain, Peso mexicain, Real brésilien et Livre turque notamment) et de leur volatilité, TRILOGIQ a enregistré une perte de change nette consolidée de 279 K€ sur le semestre.

Résultat net part du Groupe : - 964 K€

Après la prise en compte de l'impôt sur les sociétés, les comptes consolidés arrêtés au 30 septembre 2020 se traduisent par une perte nette part du Groupe de 964 K€.

Cash-flows

En milliers d'euros 30/09/2020* 31/03/2020 30/09/2019* Actif immobilisé 11.117 12.203 13.708 Stocks 3.945 4.130 4.879 Créances clients (1) 5.207 4.559 5.689 Trésorerie 18.171 18.498 17.273 Dettes financières 789 1.168 1.511 Trésorerie nette de dettes 17.382 17.330 15.762 Capitaux propres consolidés 35.147 36.429 38.773

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

la hausse des créances clients s'explique par la facturation de la commande exceptionnelle américaine qui s'est étalée sur plusieurs mois et a pris fin en novembre 2020.

TRILOGIQ entend poursuivre sa politique de réduction des stocks et de cession de ses actifs surcapacitaires.

Au 30 septembre 2020, la trésorerie nette de dettes financières s'établit à 17,4 M€, identique à celle du 31 mars 2020. Au cours du semestre, TRILOGIQ a procédé au remboursement de 380 K€ de dettes financières.

Perspectives

Carnet de commandes au 30 novembre 2020 (huit mois)

Au titre des huit premiers mois de l'exercice (avril à novembre), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 15.745 K€, soit une baisse contenue de 3% à comparer aux 16.310 K€ des huit premiers mois de l'exercice précédent :

Commandes en K€ 30.11.2020 (8 mois) 30.11.2019 (8 mois) Variation Europe 6.538 8.770 -25% Amériques 8.672 6.905 +26% Afrique / Asie 535 635 -16% Total Groupe 15.745 16.310 -3%

Fort d'un plan d'économies annuelles réalisé de 4 M€, le Groupe TRILOGIQ bénéficie dorénavant d'un format durablement allégé en coûts de structure et simplifié dans son organisation.

Eu égard aux résultats enregistrés au 30 septembre 2020 et à la tendance favorable observée en octobre et novembre, la Direction de TRILOGIQ ambitionne un chiffre d'affaires annuel consolidé au 31 mars 2021 compris entre 20 et 22 M€ avec un EBITDA significativement positif et une trésorerie en hausse.

