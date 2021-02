25/02/2021 - 17:45

La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec TechnicAtome, spécialiste en ingénierie nucléaire, portant sur près de 5.000 m² dont 3.500m2 de bureaux.

L'immeuble, acquis par la Société de la Tour Eiffel en 2019 auprès d'une filiale d'un grand groupe industriel sera occupé en totalité par TechnicAtome.

Cette nouvelle transaction témoigne de l'excellente attractivité et du dynamisme du Parc du Golf dont le taux d'occupation dépasse désormais les 91 %. Ce parc fait notamment l'objet d'une politique de labellisation BREAM IN USE sur une grande majorité de ses bâtiments.

« Implantés depuis 2005 au sein du Parc du Golf, nous poursuivons le renforcement de notre détention convaincus du fort potentiel économique de cette région. L'arrivée de TechnicAtome au sein du Parc conforte notre position et réaffirme cette attractivité. Nous sommes ravis de les accueillir dans ce parc qui offre un cadre de travail qualitatif.» commente Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Conseils de l'opération : Cushman & Wakefield et Gide Loyrette Nouel

Etude notariale : Allez & Associés

