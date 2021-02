23/02/2021 - 17:45

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession, à Crédit Agricole Immobilier, d'un actif non stratégique situé à Nantes

La Société de la Tour Eiffel confirme la cession d'un actif non stratégique situé à Nantes à Crédit Agricole Immobilier, l'expert immobilier multimétier du groupe Crédit Agricole. Cette cession porte sur un terrain d'une surface cadastrale de plus de 10.000 m², occupé par un immeuble vacant. Situé à proximité des bords de l'Erdre et du pôle universitaire nantais, ce terrain bénéficie de nombreux services, d'équipements et d'un réseau de transport efficient (Tramway L2 …).

Cette vente constitue une nouvelle avancée dans l'exécution du plan de cession de la foncière avec près de 60% réalisés depuis son lancement au premier semestre 2019.

« La Société de la Tour Eiffel, malgré un contexte conjoncturel toujours difficile poursuit avec conviction et rigueur ses projets et continue à bâtir son positionnement de foncière spécialisée dans l'immobilier de bureaux. » commente Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Conseils de l'opération : Oudot & Associés (Notaires) / BNP Paribas Real Estate (Broker)

Contact

Relations Presse

Laetitia Baudon – Directrice Conseil

Agence Shan

Tél. + 33 (0)1 44 50 58 79

[email protected]