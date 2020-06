Secteur ICB : 8671 - SCPI : biens immobiliers industriels et bureautiques

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à potentiel, annonce la signature d'un bail avec un des leader mondial du transport et de la logistique, portant sur

1 400 m² de bureaux neufs dans l'immeuble L'Olivier situé dans son Parc Eiffel des Aygalades à Marseille

(bd Capitaine Gèze).

L'Olivier, immeuble neuf de 3 400 m² de bureaux dont 250 m² de surface commerciale est situé à l'entrée du Parc Eiffel des Aygalades, dans un quartier en pleine mutation, aux portes d'Euroméditerranée. Il bénéficie d'une excellente accessibilité : accès immédiat à la nouvelle station de métro Capitaine Gèze (ligne M2), aux principaux axes autoroutiers, à la gare TGV de Marseille Saint Charles et à l'aéroport (Marseille Provence). Il est labellisé E+/C- niveau E2/C1 (E+C- Énergie positive & Réduction Carbonne est une marque de valorisation pour une construction neuve) et en cours de certification BREEAM Niveau Good.

Autant d'atouts qui ont séduit ce nouveau locataire, pour y installer son centre opérationnel qui vise à regrouper les équipes managériales et les fonctions support du Groupe.

« Le choix de ce grand groupe démontre le dynamisme du secteur et nous conforte dans notre engagement d'accompagner le développement des Régions à fort potentiel. L'immeuble L'Olivier est le reflet de nos convictions : offrir un environnement de travail harmonieux, au service de ses utilisateurs et s'inscrire ainsi dans une relation durable et qualitative avec nos clients » indique Thomas Georgeon, Directeur général de la Société de la Tour Eiffel.

