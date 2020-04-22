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  Communiqué de la société TOUR EIFFEL du 22/04/2020

  22/04/2020 - 17:45

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL - déclaration transactions actions propres du 16 au 21 avril 2020

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

Société anonyme au capital de 82.543.745 euros

Siège social : 11/13 avenue de Friedland - 75008 PARIS

572 182 269 RCS PARIS

Paris, le 22 avril 2020

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES AU COURS DE LA PERIODE DU 16 AU 21 AVRIL 2020

Emetteur : SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL (LEI : 969500LIJD0OW1446X30)

Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000036816)

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 16/04/2020 FR0000036816 801 29,4906 XPAR
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 17/04/2020 FR0000036816 756 28,9167 XPAR
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 20/04/2020 FR0000036816 740 28,9405 XPAR
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 21/04/2020 FR0000036816 715 28,5923 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T13:22:12.771055Z FR0000036816 29,2 EUR 37 XPAR jAj6AdjAmq004JV0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T13:40:35.690492Z FR0000036816 29,4 EUR 22 XPAR jAj6AdjB4d005EB0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T13:40:57.408775Z FR0000036816 29,4 EUR 142 XPAR jAj6AdjB4z005Fd0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T15:01:26.422528Z FR0000036816 29,8 EUR 30 XPAR jAj6AdjCKp0077R0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T15:19:07.590393Z FR0000036816 29,8 EUR 68 XPAR jAj6AdjCby007V50 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T15:27:29.159998Z FR0000036816 29,8 EUR 2 XPAR jAj6AdjCk4007bV0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T15:27:29.160331Z FR0000036816 29,7 EUR 100 XPAR jAj6AdjCk4007be0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T15:27:29.160573Z FR0000036816 29,6 EUR 100 XPAR jAj6AdjCk4007bn0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T15:27:38.394070Z FR0000036816 29,5 EUR 100 XPAR jAj6AdjCkD007bw0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T15:27:40.853140Z FR0000036816 29,4 EUR 100 XPAR jAj6AdjCkG007c50 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-16T15:27:54.595054Z FR0000036816 29,2 EUR 100 XPAR jAj6AdjCkS007cJ0 couverture plan d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T07:52:45.246475Z FR0000036816 29,2 EUR 6 XPAR jAj6AdjS7Y001Ej0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T08:22:18.466143Z FR0000036816 29,2 EUR 94 XPAR jAj6AdjSaA001dq0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T08:22:27.648522Z FR0000036816 28,9 EUR 58 XPAR jAj6AdjSaI001eC0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T09:31:20.452015Z FR0000036816 29 EUR 100 XPAR jAj6AdjTex002F60 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T09:31:59.460117Z FR0000036816 28,9 EUR 42 XPAR jAj6AdjTfa002Fp0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T09:31:59.460573Z FR0000036816 28,9 EUR 200 XPAR jAj6AdjTfa002Fy0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T12:50:12.681638Z FR0000036816 28,8 EUR 65 XPAR jAj6AdjWlO003bj0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T14:53:08.201477Z FR0000036816 28,8 EUR 91 XPAR jAj6AdjYgO006aL0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T14:53:08.202046Z FR0000036816 28,7 EUR 59 XPAR jAj6AdjYgO006aU0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T15:04:54.108246Z FR0000036816 28,9 EUR 29 XPAR jAj6AdjYrm006hE0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-17T15:04:55.170215Z FR0000036816 28,9 EUR 12 XPAR jAj6AdjYrm006hN0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T07:04:51.407849Z FR0000036816 28,9 EUR 40 XPAR jAj6AdkWnr000ZZ0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T09:09:24.959728Z FR0000036816 28,9 EUR 100 XPAR jAj6AdkYkO003Hx0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T09:35:09.840151Z FR0000036816 28,9 EUR 3 XPAR jAj6AdkZ9I003x50 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T11:23:25.312624Z FR0000036816 29 EUR 69 XPAR jAj6Adkaq5004vy0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T11:23:25.313256Z FR0000036816 29 EUR 31 XPAR jAj6Adkaq5004w70 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T11:23:30.959272Z FR0000036816 29 EUR 39 XPAR jAj6AdkaqA004wG0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T11:23:30.959620Z FR0000036816 29 EUR 61 XPAR jAj6AdkaqA004wP0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T12:09:38.165179Z FR0000036816 28,9 EUR 3 XPAR jAj6AdkbYn005Gv0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T13:41:27.943413Z FR0000036816 29 EUR 100 XPAR jAj6Adkczf005vV0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T13:41:39.219259Z FR0000036816 29 EUR 23 XPAR jAj6Adkczr005ve0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T13:41:39.219629Z FR0000036816 29 EUR 17 XPAR jAj6Adkczr005vn0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T14:08:05.236406Z FR0000036816 29 EUR 60 XPAR jAj6AdkdPO0063l0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T14:08:05.236914Z FR0000036816 28,9 EUR 94 XPAR jAj6AdkdPO0063u0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-20T14:08:05.237507Z FR0000036816 28,8 EUR 100 XPAR jAj6AdkdPO006430 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T07:04:30.323441Z FR0000036816 28,9 EUR 62 XPAR jAj6AdktH3000MQ0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T07:10:43.786163Z FR0000036816 28,9 EUR 53 XPAR jAj6AdktN3000Q10 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T07:10:43.786579Z FR0000036816 28,8 EUR 100 XPAR jAj6AdktN3000QA0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T07:10:43.787156Z FR0000036816 28,7 EUR 100 XPAR jAj6AdktN3000QJ0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T07:38:31.944165Z FR0000036816 28,6 EUR 100 XPAR jAj6Adktnz000fP0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T07:38:31.944725Z FR0000036816 28,5 EUR 100 XPAR jAj6Adktnz000fY0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T07:38:31.944940Z FR0000036816 28,4 EUR 100 XPAR jAj6Adktnz000fh0 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T14:08:37.620499Z FR0000036816 28,2 EUR 4 XPAR jAj6AdkztS003W20 couverture plans d'AGA
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL 969500LIJD0OW1446X30 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-04-21T15:02:26.292443Z FR0000036816 28,2 EUR 96 XPAR jAj6Adl0jZ0046u0 couverture plans d'AGA

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Bruno Meyer

Directeur Général Délégué

Société de la Tour Eiffel

11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris

Tél : + 33 1 53 43 07 06

b.meyer@stoureiffel.com

www.societetoureiffel.com

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- SECURITY MASTER Key : mWtracdtl2vGm3FpkshnaGdqmW+Tx2eZlmTGlmJrlsnHmG2WmGxomsmdZm9klWtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
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  Original Source : TOUR EIFFEL