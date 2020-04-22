SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
Société anonyme au capital de 82.543.745 euros
Siège social : 11/13 avenue de Friedland - 75008 PARIS
572 182 269 RCS PARIS
Paris, le 22 avril 2020
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES AU COURS DE LA PERIODE DU 16 AU 21 AVRIL 2020
Emetteur : SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL (LEI : 969500LIJD0OW1446X30)
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000036816)
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|16/04/2020
|FR0000036816
|801
|29,4906
|XPAR
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|17/04/2020
|FR0000036816
|756
|28,9167
|XPAR
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|20/04/2020
|FR0000036816
|740
|28,9405
|XPAR
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|21/04/2020
|FR0000036816
|715
|28,5923
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-16T13:22:12.771055Z
|FR0000036816
|29,2
|EUR
|37
|XPAR
|jAj6AdjAmq004JV0
|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-16T13:40:35.690492Z
|FR0000036816
|29,4
|EUR
|22
|XPAR
|jAj6AdjB4d005EB0
|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|2020-04-16T13:40:57.408775Z
|FR0000036816
|29,4
|EUR
|142
|XPAR
|jAj6AdjB4z005Fd0
|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-16T15:01:26.422528Z
|FR0000036816
|29,8
|EUR
|30
|XPAR
|jAj6AdjCKp0077R0
|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-16T15:19:07.590393Z
|FR0000036816
|29,8
|EUR
|68
|XPAR
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|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|FR0000036816
|29,8
|EUR
|2
|XPAR
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|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|EUR
|100
|XPAR
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|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|100
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|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|29,5
|EUR
|100
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|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-16T15:27:40.853140Z
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|29,4
|EUR
|100
|XPAR
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|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|EUR
|100
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|couverture plan d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|29,2
|EUR
|6
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|FR0000036816
|29,2
|EUR
|94
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|FR0000036816
|28,9
|EUR
|58
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|EUR
|100
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|EUR
|42
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|28,9
|EUR
|200
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|28,8
|EUR
|65
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|28,8
|EUR
|91
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|2020-04-17T14:53:08.202046Z
|FR0000036816
|28,7
|EUR
|59
|XPAR
|jAj6AdjYgO006aU0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|2020-04-17T15:04:54.108246Z
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|28,9
|EUR
|29
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|2020-04-17T15:04:55.170215Z
|FR0000036816
|28,9
|EUR
|12
|XPAR
|jAj6AdjYrm006hN0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|28,9
|EUR
|40
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|28,9
|EUR
|100
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|2020-04-20T09:35:09.840151Z
|FR0000036816
|28,9
|EUR
|3
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|FR0000036816
|29
|EUR
|69
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|FR0000036816
|29
|EUR
|31
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|29
|EUR
|39
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|2020-04-20T11:23:30.959620Z
|FR0000036816
|29
|EUR
|61
|XPAR
|jAj6AdkaqA004wP0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|2020-04-20T12:09:38.165179Z
|FR0000036816
|28,9
|EUR
|3
|XPAR
|jAj6AdkbYn005Gv0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
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|2020-04-20T13:41:27.943413Z
|FR0000036816
|29
|EUR
|100
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
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|FR0000036816
|29
|EUR
|23
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
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|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-20T13:41:39.219629Z
|FR0000036816
|29
|EUR
|17
|XPAR
|jAj6Adkczr005vn0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-20T14:08:05.236406Z
|FR0000036816
|29
|EUR
|60
|XPAR
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|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-20T14:08:05.236914Z
|FR0000036816
|28,9
|EUR
|94
|XPAR
|jAj6AdkdPO0063u0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-20T14:08:05.237507Z
|FR0000036816
|28,8
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AdkdPO006430
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T07:04:30.323441Z
|FR0000036816
|28,9
|EUR
|62
|XPAR
|jAj6AdktH3000MQ0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T07:10:43.786163Z
|FR0000036816
|28,9
|EUR
|53
|XPAR
|jAj6AdktN3000Q10
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T07:10:43.786579Z
|FR0000036816
|28,8
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AdktN3000QA0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T07:10:43.787156Z
|FR0000036816
|28,7
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AdktN3000QJ0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T07:38:31.944165Z
|FR0000036816
|28,6
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6Adktnz000fP0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T07:38:31.944725Z
|FR0000036816
|28,5
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6Adktnz000fY0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T07:38:31.944940Z
|FR0000036816
|28,4
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6Adktnz000fh0
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T14:08:37.620499Z
|FR0000036816
|28,2
|EUR
|4
|XPAR
|jAj6AdkztS003W20
|couverture plans d'AGA
|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
|969500LIJD0OW1446X30
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-04-21T15:02:26.292443Z
|FR0000036816
|28,2
|EUR
|96
|XPAR
|jAj6Adl0jZ0046u0
|couverture plans d'AGA
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Bruno Meyer
Directeur Général Délégué
Société de la Tour Eiffel
11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris
Tél : + 33 1 53 43 07 06