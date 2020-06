17/06/2020 - 18:00

Le Conseil d'Administration du 15 juin 2020 a approuvé les comptes consolidés non audités du 1er semestre 2019/2020.

Compte de résultat semestriel consolidé (01.11.2019 au 30.04.2020)

Pour mémoire, le groupe TELEVERBIER, compte tenu de son activité, réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre ; le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien et d'investissements.

La saison hivernale 2019-2020 a débuté le vendredi 9 novembre 2019 et s'est terminée de manière prématurée le vendredi 13 mars 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19. Cette fermeture intervenait sept semaines et huit week-ends avant la fermeture prévue le dimanche 3 mai 2020. La société a toutefois pu mettre en place un plan pour minimiser les charges opérationnelles afin de limiter l'impact sur l'EBITDA en complément aux mesures d'aides des autorités communales, cantonales et fédérales existantes.

(En millions de CHF) 2019/2020 2018/2019 Chiffre d'affaires 43,6 50,1 EBITDA 20,7 23,1 EBIT 7,8 10,9 Résultat net part du groupe 4,9 8,7

(En millions d'EUR) 2019/2020 2018/2019 Chiffre d'affaires 40,6 44,2 EBITDA 19,3 20,4 EBIT 7,3 9,6 Résultat net part du groupe 4,6 7,7 Cours de conversion EUR/CHF 1,07416 1,13262



Toutes les activités ont pâti de ce contexte défavorable :

L'activité remontées mécaniques à 34,4 MCHF (32,0 MEUR) enregistre une baisse de 4,2 MCHF (-10,9%) ;

L'activité restauration à 3,4 MCHF (3,2 MEUR) connaît une diminution de 1,2 MCHF (-25,4%) ;

La contribution des services techniques s'établit à 2,0 MCHF (1,9 MEUR) en recul (-28,2%) ;

Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 3,7 MCHF (3,4 MEUR) en retrait de 8,9%.



Au niveau du résultat d'exploitation la contribution par secteur se répartit comme suit :

Domaines skiables : sous l'effet volume, le résultat d'exploitation recule de 25,2% à 8,3 MCHF (7,7 MEUR) contre 11,0 MCHF (9,7 MEUR) l'an dernier ;

Restauration : l'activité présente un résultat négatif de 0,3 MCHF (0,3 MEUR) contre un résultat à l'équilibre l'année précédente.

Services techniques : perte de -0,2 MCHF (-0,2 MEUR) contre une perte de 0,1 MCHF (0 MEUR) l'an dernier.

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 128,5 MCHF (119,6 MEUR) et la trésorerie nette d'endettement progresse à 13,2 MCHF (12,3 MEUR) à comparer à 12,9 MCHF (11,4 MEUR) il y a un an.

Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public d'ici fin juin 2020. Il pourra être consulté directement sur le site internet www.televerbier.ch.



Perspectives 2019/2020

Pour l'exercice annuel se terminant au 31 octobre 2020, le groupe TELEVERBIER prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 49 MCHF (45,6 MEUR), en net recul par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du groupe compris entre -2,0 MCHF (-1,9 MEUR) et -1,6 MCHF (-1,5 MEUR).





TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques

Cotée sur Euronext Paris – Valeurs étrangères - Code ISIN : CH0008175645 - TVRB



Contacts :

TELEVERBIER

Laurent Vaucher – Directeur général – l.vaucher@televerbier.ch

Nuno Dias – Directeur financier – n.dias@televerbier.ch

ACTUS Lyon

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs – glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse – mctriquet@actus.fr