21/12/2020 - 08:00

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA-PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce aujourd'hui son calendrier de publications financières pour l'année 2021. Ces dernières auront lieu après la clôture des marchés financiers. Ce calendrier n'est communiqué qu'à titre indicatif et peut être soumis à des modifications.

Chiffre d'Affaires Annuel 2020 : lundi 8 février 2021

Résultats Annuels 2020 : lundi 22 mars 2021

Assemblée Générale Annuelle : vendredi 25 juin 2021

Chiffre d'Affaires Semestriel 2021 : lundi 19 juillet 2021

Résultats Semestriels 2021 : lundi 20 septembre 2021

