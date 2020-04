29/04/2020 - 10:00

Paris - STREAMWIDE, un leader mondial de la technologie mobile et des télécommunications, annonce le lancement de de sa nouvelle offre d'API et SDK autour de ses solutions de communication Team on the run (business) et de Team on mission (critique) pour donner à ses partenaires, distributeurs et intégrateurs la possibilité d'enrichir leurs propres solutions logicielles et de développer une logique métier au-dessus des plateformes team on the run et team on mission.

L'API Services (Application Programming Interface) est une boite à outils STREAMWIDE qui offre les ressources nécessaires aux développeurs pour créer de bout en bout des applications métier pour leur organisation : outils internes, applications sur mesure, workflows simplifiés, etc. Il s'agit d'une plateforme ouverte, conçue spécifiquement pour fonctionner en parallèle et ne pas affecter les solutions de base team on the run et team on mission en termes de fonctionnalités et / ou de ressources.

Le SDK (Software Development Kit) Android et iOS, disponible directement sous forme de librairie dans les environnements de développement, offre des modules englobant les fonctionnalités proposées par team on the run et team on mission telles que : gestion des utilisateurs, des groupes et des organisations, conversations multimédia privées et de groupe, canaux sécurisés PTT (Push-to-talk) et MCPTT (Mission Critical Push-to-talk) appels VoIP et vidéo, streaming, alertes d'urgence, géolocalisation et fonctionnalités de protection des personnes (PTI).

A travers son SDK, STREAMWIDE permet aux organisations d'intégrer dans leurs applications et outils métier, les fonctionnalités manquantes dont ils auront besoin, sans avoir à les redévelopper et gagner ainsi un temps précieux.

Avec son API Service et son SDK, STREAMWIDE permet aussi à ses clients l'intégration des systèmes tiers pour répondre à leurs besoins métier afin d'apporter, en toute autonomie, les solutions adéquates au bon fonctionnement de leurs organisations.

‘‘Avec la mise à disposition de notre SDK et de nos services d'API, nous avons à la fois la volonté de nous positionner sur le marché des API en SaaS, mais aussi de fertiliser notre écosystème de partenaires technologiques, intégrateurs, et équipementiers. '' Lilian Gaichies – COO

Par ailleurs, les intégrateurs peuvent en toute autonomie adapter et customiser team on the run et team on mission afin de répondre parfaitement aux besoins spécifiques de chacun de leurs clients. Ils peuvent par exemple connecter team on the run "My Business" à n'importe quelle plateforme Internet des objets (IoT), et ainsi déclencher des workflows entièrement automatisés, basés sur les informations reçues d'un nombre illimité de capteurs sur le terrain.

L'offre API & SDK a pour objectif de permettre aux partenaires, distributeurs et intégrateurs de facilement personnaliser les solutions STREAMWIDE et d'ajouter ainsi de la valeur à leurs propres solutions, afin de se différentier de la concurrence et d'accélérer la progression de leurs revenus.

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – ALSTW - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

