Communiqué de presse

28 avril 2020

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce un chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2020[1] de 59,0 M€, en repli de 4,9% par rapport au 1er trimestre 2019. Ce niveau d'activité traduit le début d'année dynamique du pôle Commerce & Expérience et la contraction anticipée du pôle Digital & Technology, avant un décrochage significatif, particulièrement en France, sur la deuxième moitié du mois de mars lié à la crise sanitaire. Le Groupe consolide également, depuis le 1er mars 2020, Redbox Digital, agence e-Commerce, implantée au Royaume-Uni et au Moyen Orient qui contribue à hauteur de 0,7 M€. A périmètre et taux de change constants, les facturations trimestrielles ont reculé de 7,0%[2].

M€ - normes IFRS – données non auditées T1 2019 T1 2020 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 62,0 59,0 -4,9% dont COMMERCE & EXPERIENCE 25,9 28,3 +9,6% dont DIGITAL & TECHNOLOGY 36,1 30,6 -15,3%

RENFORCEMENT DU PÔLE COMMERCE & EXPERIENCE À L'INTERNATIONAL

Le pôle Commerce & Experience, qui regroupe les activités d'agence digitale européenne, affiche une solide progression de +9,6% au 1er trimestre 2020, toujours en ligne avec les ambitions à moyen terme, porté notamment par le secteur du e-commerce.

Le 1er trimestre a été marqué par l'acquisition de Redbox Digital. Cette opération, immédiatement relutive, permet de renforcer le maillage international du Groupe (7,3 M€ de revenus sur l'année 2019 réalisés en Europe et au Moyen-Orient), complète le portefeuille de grands comptes (AXA Insurance, Nahdi Medical, Nespresso, Fortnum & Mason et Universal Music Group notamment) et permet à SQLI de devenir l'un des 10 « Global Elite Partners » d'Adobe/Magento, plateforme e-commerce de référence dans le monde. Elle témoigne également de la volonté du Groupe de jouer un rôle fédérateur sur le marché des agences digitales européennes, inscrite dans le plan ONE FORCE 2022.

Le pôle Commerce & Expérience a également enregistré plusieurs succès commerciaux, aussi bien en France (Boulanger, Soufflet) où les premiers mois de la nouvelle organisation commerciale sont prometteurs, qu'à l'international (Brutélé, Carlsberg, Colruyt) où le Groupe a également remporté un nouveau contrat avec Nespresso, l'un de ses principaux clients. Sur le trimestre, l'international contribue pour 84% des revenus du pôle.

ACTIVITÉ DU PÔLE DIGITAL & TECHNOLOGY

Le pôle Digital & Technology a vu ses facturations reculer de 15,3% sur les 3 premiers mois de 2020. Conformément aux orientations du plan stratégique, SQLI a poursuit sur le 1er trimestre la rationalisation de son offre et l'arrêt des activités non profitables engagé au 2nd semestre 2019. Cette politique a entrainé une contraction de l'activité, amplifiée par un effet de base défavorable (en raison d'une activité particulièrement soutenue début 2019) et les premiers effets de la crise sanitaire, notamment dans le secteur aéronautique.

A fin mars 2020, le pôle Commerce & Experience contribue pour 47% à l'activité du Groupe (+5 points), contre 53% pour le pôle Digital & Technology.

TENDANCES & PERSPECTIVES

Dès l'annonce des mesures de confinement, un plan de continuité d'activité a été mis en œuvre avec succès, notamment par un recours généralisé au télétravail, pour protéger les collaborateurs et poursuivre les missions. Toutefois, ces mesures de confinement ainsi que l'incertitude sur la durée et l'ampleur de la crise économique induite auront un impact sensible sur le niveau d'activité du 2ème trimestre 2020, particulièrement en France.

Dans ce contexte, SQLI a pris les mesures nécessaires pour atténuer l'impact de cette situation exceptionnelle sur ses résultats, avec notamment un recours au chômage partiel pour environ 30% des collaborateurs en France, une adaptation de la sous-traitance, un quasi-gel des recrutements et l'optimisation de ses coûts de manière générale. Au 31 mars 2020, SQLI comptait 2 245 collaborateurs.

Afin de sécuriser sa structure financière et de préparer la reprise d'activité dans les meilleures conditions, le Groupe a négocié, avec son pool bancaire (BNP, Banque Palatine, Caisse d'Epargne et Société Générale) renforcé par LCL, la mise en œuvre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 25 M€. SQLI rappelle également sa décision de ne pas verser de dividende en 2020 afin d'allouer l'intégralité de ses ressources financières à son développement.

Comme annoncé le 24 mars à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019, SQLI ne communique aucun objectif chiffré pour l'exercice 2020.

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

Les résolutions de l'Assemblée Générale du 25 Juin 2020 seront validées par le Conseil d'Administration du 7 mai. Le Document d'Enregistrement Unique (URD), intégrant le Rapport Financier Annuel 2019, devrait être déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et mis à la disposition du public le 12 mai 2020.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, le 28 juillet 2020, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



[1] Données estimées non auditées

[2] Effet change : +1 point / effet périmètre : +1,1 point